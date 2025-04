Veľká noc v Tescu: Bohatá nádielka tradičných aj svetových špecialít

Ako budú otvorené predajne Tesca počas veľkonočných sviatkov:



Počas veľkonočných sviatkov – v piatok 18. apríla 2025, v nedeľu 20. apríla 2025 a pondelok 21. apríla 2025 budú Tesco supermarkety, hypermarkety spolu s prevádzkami Expres zatvorené.



Otvorené budú len čerpacie stanice Tesco od 8.00 do 19.00 hod. s výnimkou sviatočnej kvetnej nedele, keď budú k dispozícii iba samoobslužné tankomaty.



Zákazníci si budú môcť doplniť zásoby vo všetkých 181 predajniach Tesco na Slovensku v sobotu 19. apríla 2025 už od 6.00 hodiny. V rovnakých dňoch budú k dispozícii aj služby Tesco Online nákupy a Klikni&Vyzdvihni.



14.4.2025 (SITA.sk) -"Veľkonočnú ponuku sme tento rok pripravili tak, aby si vybral každý – milovník tradičného hodovania aj zákazník, ktorý rád objavuje nové netradičné chute. Zákazníci sa môžu tešiť na dobroty z našich vlastných Poctivých pekární, ktoré sú vymiesené a vypečené priamo u nás, ale aj rozšírenú ponuku prémiového radu Tesco Finest, najmä v sekcii syrov, údenín a svetových delikates. Majiteľov Clubcard opäť čakajú skvelé zľavy, ktoré im pomôžu znížiť rozpočet na veľkonočné sviatky," hovoríUž teraz zákazníci v predajniach Tesca nájdu širokú ponuku najobľúbenejších domácich veľkonočných špecialít vrátane kvalitného údeného mäsa, tradičných koláčov, syrov, pečiva, rýb, klobások aj mliečnych výrobkov. Spoločnosť dlhodobo spolupracuje s lokálnymi dodávateľmi, vďaka čomu patrí medzi reťazce, ktoré predávajú najväčšie objemy slovenských potravín. K najžiadanejším výrobkom patria tradičnea hotovésú hitom nielen domáce a zahraničné syry, ale aj tradičné veľkonočné nátierky – vajíčková či chrenová. Kozí syr, burrata, brie s hľuzovkou, mozzarella, camembert či gorgonzola sú zase svetové špeciality, ktoré sú ideálne na pohostenie hostí. Stačí ich nakrájať na misu a podávať napríklad so zeleninou a vínom.Rovnako ajmajú Slováci čoraz väčší záujem o delikatesy. Najviac špecialít zo sveta ponúka vlastná značka reťazca Tesco Finest. Na výber sú napríklad Tesco Finest Sous-Vide pomaly varené husacie prsia s brusnicovou omáčkou, Tesco Finest Marinované plátky lososa atlantického so strúhaným syrom a olivovým olejom či mix stredomorských antipást.Tradičným údeninám kraľuje Tesco rolované plece, krkovička a gazdovská slanina s vysokým podielom mäsa vyše 96 %. Popri tom majú Slováci záujem o šunky a údené špeciality, napríklad moravské mäso a klobásky od dodávateľov ako Tauris, Mecom, Mäsokombinát Púchov či Mäsokombinát Nord Svit.zákazníci Tesca nakupujú najmä veľkonočného barančeka, tradičný mazanec, vianočky, laskonky i chutné čajové pečivo pre návštevy. "Zákazníkom odporúčame, aby vyskúšali aj výrobky z našich vlastných Poctivých pekární. V ponuke sú tradičné mazance, vianočky a sviatočný rožtek, umiesený a vypečený priamo u nás Tesco pekármi. Veľkonočný stôl pekne dozdobí aj donut so zajačikmi," dodáva Erik Šiatkovský. Z roka na rok rastie záujem aj o balené ručne zdobené perníky najmä od slovenského výrobcu MEDEX. V ponuke nesmú chýbať ovocné a šťavnaté zákusky, ktoré dopĺňa sladká klasika – ručne robené parížske rožky. Veľmi populárne sú aj talianske dezerty, medzi ktorými sú hitom torty tiramisu či limoncino.Informačný servis