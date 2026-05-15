 24hod.sk    Zo zahraničia

15. mája 2026

Merz po spore s Trumpom hovorí o silnom partnerstve USA a NATO


Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že po nedávnom ostrom konflikte absolvoval s Donaldom Trumpom „dobrý telefonický rozhovor".



15.5.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že po nedávnom ostrom konflikte absolvoval s Donaldom Trumpom „dobrý telefonický rozhovor".

Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok uviedol, že absolvoval „dobrý telefonát“ s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po nedávnom napätí medzi oboma lídrami, ktoré vyvrcholilo oznámením o stiahnutí 5 000 amerických vojakov z Nemecka.


„Mal som dobrý telefonát s prezidentom Donaldom Trumpom,“ napísal Merz na sociálnej sieti X. Dodal, že sa zhodli na tom, že „USA a Nemecko sú silnými partnermi v silnom NATO“.



Ostré útoky


Trump pred dvoma týždňami oznámil stiahnutie časti amerických vojakov krátko po tom, čo Merz vyhlásil, že Irán pri rokovaniach „ponižuje“ Washington.


Americký prezident následne ostro zaútočil na šéfa nemeckej vlády a vyzval ho, aby sa viac venoval vojne na Ukrajine, migrácii a energetickej situácii v Nemecku.



Nemecko zbrojí


Piatkové vyjadrenia však naznačili zmierenie medzi Washingtonom a Berlínom. Merz po telefonáte uviedol, že sa s Trumpom zhodli, že „Irán musí okamžite zasadnúť za rokovací stôl“ a že Teheránu „nesmie byť dovolené vlastniť jadrové zbrane“.


Lídri podľa kancelára diskutovali aj o možnostiach mierového riešenia vojny na Ukrajine a koordinovali postoje pred summitom NATO v Ankare, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla.


Nemecko zároveň pokračuje vo výraznom posilňovaní armády. Vláda Friedricha Merza sa snaží znížiť závislosť európskej obrany od Spojených štátov a reagovať na rastúce bezpečnostné hrozby zo strany Ruska.




Zdroj: SITA.sk - Merz po spore s Trumpom hovorí o silnom partnerstve USA a NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

