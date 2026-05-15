 Piatok 15.5.2026
 Meniny má Žofia
 Z domova

15. mája 2026

Prezident Pellegrini podpísal tri zákony, ktoré menia obecnú políciu, fungovanie mesta Košice aj pravidlá verejného obstarávania


Tagy: Obecná polícia Prezident SR Zákon o verejnom obstarávaní Zákony

Prezident Peter Pellegrini podpísal zákony, ktoré schválili poslanci Národnej rady SR v rámci 49. schôdze parlamentu. Prezident



15.5.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini podpísal zákony, ktoré schválili poslanci Národnej rady SR v rámci 49. schôdze parlamentu.




Prezident Peter Pellegrini v piatok podpísal tri zákony, ktoré schválili poslanci Národnej rady SR v rámci 49. schôdze parlamentu. Ako informovala kancelária hlavy štátu, prvou podpísanou legislatívnou normou je novela zákona o obecnej polícii. Po novom môže byť príslušníkom obecnej polície výlučne len štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je bezúhonný, starší ako 21 rokov a je telesne, duševne a odborne spôsobilý na plnenie úloh obecnej polície. Zároveň pri tých príslušníkoch obecnej polície, ktorí nie sú občania SR a budú k 31. decembru 2026 v pracovnom pomere k obci, sa bude podmienka štátneho občianstva považovať za splnenú.

Hlava štátu podpísala tiež novelu zákona o meste Košice. „Okrem iného podľa novej legislatívy o zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. V ňom by rozhodovali o alternatívnom modeli, ktorý by pripravilo mesto Košice po dohode s mestskými poslancami a starostami. Toto referendum by sa mohlo konať v deň volieb do Národnej rady SR v roku 2027,“ uviedla prezidentská kancelária. Doplnila, že ak by referendum nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031, počet mestských častí by sa automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia.

Treťou podpísanou normou je novela zákona o verejnom obstarávaní. „Novela napríklad umožní, že predbežná kontrola zákazky zo strany Úradu pre verejné obstarávanie by sa mala vykonávať nie pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, ale bezprostredne pred uzavretím zmluvy pre zníženie chybovosti," vysvetlila prezidentská kancelária. Ako ďalej uviedla, novela vypúšťa povinnosť vykonať kontrolu všetkých nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií. „Túto povinnosť vo vzťahu k všetkým zákazkám a ich zmenám podmieňuje skutočnosťami z analýzy rizík. Zodpovednosť za nastavenie a vykonanie analýzy rizík nesie riadiaci orgán,“ dodala prezidentská kancelária.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini podpísal tri zákony, ktoré menia obecnú políciu, fungovanie mesta Košice aj pravidlá verejného obstarávania

