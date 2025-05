Merz pohrozil, že pri súčasnom kurze navrhne odobrať eurofondy pre SR

Nemecko zváži možnosť, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Únie, vyhlásil v pondelok spolkový kancelár Friedrich Merz. V tejto súvislosti pohrozil aj Maďarsku, ktoré má vyplácanie časti eurofondov už niekoľko rokov pozastavené, a to pre podozrenia z rozsiahlej korupcie či porušovania Charty základných práv EÚ.





„Ak budeme pokračovať v tomto kurze, nevyhneme sa konfliktu s Maďarskom a Slovenskom. Nemôžeme dovoliť, aby rozhodnutia celej EÚ záviseli od nejakej malej menšiny. A určite by mohlo dôjsť k jasnejším slovám a možno aj tvrdším konfliktom,“ je presvedčený Merz. Podľa n-tv poukazoval na to, že obe krajiny disponujú právom veta, ktoré im umožňuje blokovať alebo prinajmenšom oslabovať pripravované sankcie Únie voči Rusku.Členskej krajine EÚ, ktorá porušuje pravidlá napríklad v oblasti právneho štátu, môže hroziť právne konanie zo strany Bruselu. Eurokomisia v sobotu vyzvala Maďarsko, aby stiahlo svoj návrh zákona o transparentnosti, ktorý je podľa kritikov namierený proti mimovládnym organizáciám financovaným aj zo zahraničia. Kritici ho tiež prirovnali k pokusom ruského prezidenta Vladimira Putina potlačiť svojich oponentov.Okrem právneho konania „je tu ešte vždy možnosť odobratia európskych prostriedkov“ dotknutým štátom, reagoval Merz na otázku k Slovensku a Maďarsku počas diskusného fóra, ktoré zorganizovala verejnoprávna televízia WDR. „Ak bude treba, budeme to riešiť,“ dodal kancelár.Slovensko vyvoláva čoraz väčšie obavy aj v Bruseli, píše Bloomberg s tým, že vláda premiéra Roberta Fica si osvojila konfrontačnú rétoriku voči EÚ a viac sa priklonila k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Obe krajiny sú zároveň obviňované z udržiavania úzkych vzťahov s Ruskom v čase, keď vedie vojnu proti Ukrajine. Bloomberg pripomenul napríklad nedávnu cestu slovenského premiéra do Ruska, kde sa stretol s Putinom.Nemecko je kľúčovým obchodným partnerom Slovenska aj Maďarska, pričom obe tieto krajiny sú orientované na export. K vývozu oboch štátov výrazne prispieva napríklad nemecká automobilka Volkswagen. Maďarský minister hospodárstva Marton Nagy v pondelok povedal, že Budapešť by mala prehodnotiť svoju prílišnú závislosť od obchodu s Berlínom.