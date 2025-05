Hyundai TUCSON oslavuje 20 rokov lákavými zľavami

Prepracované dizajnové dielo

Výkon a pohon podľa vašich potrieb

Ponuka, ktorú nechcete zmeškať

27.5.2025 (SITA.sk) - Vedeli ste, že TUCSON oslávil minulý rok už 20 rokov svojho úspešného pôsobenia v Európe? Hyundai pri tejto príležitosti pripravil pre zákazníkov atraktívnu ponuku. Cenové zvýhodnenie až do 5 100 € a hodnotné benefity ako kompletné zimné kolesá alebo 5-ročný pravidelný servis zadarmo.Už dve dekády je Hyundai TUCSON synonymom štýlu, modernosti a technologického pokroku. Jubilejná limitovaná edícia 20th Anniversary je oslavou jeho výnimočnosti. Je ako stvorená pre ľudí, ktorí milujú pohyb, dobrodružstvo a poriadnu porciu technológií. Pozornosť si na prvý pohľad získa vďaka unikátnej matnej farbe Pine Green Matte. Dizajnovú exkluzivitu limitky dotvárajú 19-palcové disky kolies a viaceré decentné detaily, ktoré naznačujú, že toto nie je obyčajný Tucson.Benzín, diesel, full hybrid alebo plug-in hybrid – nie je na trhu veľa vozidiel, ktoré ponúkajú takú všestrannú paletu pohonov. Či jazdíte denne v meste a jeho okolí, alebo trávite víkendy mimo civilizáciu, TUCSON si so všetkým poradí. Navyše si môžete vybrať pohon len prednej nápravy (4x2), alebo dáte prednosť pohonu všetkých štyroch kolies vo verzii 4×4.Benzínový, naftový a hybridný Tucson je teraz v ponuke s extra zvýhodnením 3 100 €, na plug-in hybridný variant dostanete bonus až 4 100 €. Zvýhodnenie platí na autá dostupné skladom, ale aj na tie, ktoré si objednáte do výroby podľa vašich predstáv. Ak sa však rozhodnete vybrať si TUCSON zo zoznamu zvýhodnených skladových vozidiel , získate navyše ďalší bonus vo výške 1 000 €, resp. 1 500 €. A okrem toho dostanete kompletné zimné kolesá (disky, pneumatiky, snímače tlaku) alebo predplatený pravidelný servis na 5 rokov/75-tisíc km úplne zadarmo!Pozor, akcia platí len do 30. júna 2025 alebo do vypredania zásob. Poponáhľajte sa k predajcom Hyundai alebo si viac prečítajte na webe v sekcii Akciové ponuky Informačný servis