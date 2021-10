Mešár a Mudrák sa tešia na premiéru v A-tíme Slovenska. Splnený sen, vraví mladý obranca

Mešár pozvánku veľmi nečakal

Šancu ukázať sa dostal aj Mudrák

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Sedemnásťročný útočník Filip Mešár na seba výraznejšie upozornil už v minulej hokejovej sezóne, ale účasť s Popradom vo finále extraligového play-off mu znemožnila zažiť reprezentačný debut v A-tíme Slovenska.Aktuálne to však už vyšlo a tréner Craig Ramsay povolal talentovaného mladíka na novembrový turnaj o Nemecký pohár v Krefelde.Autor siedmich bodov v drese "kamzíkov" v doterajších dvanástich kolách extraligy priznal, že pozvánku veľmi nečakal."Veľmi nie. Pred sezónou bolo mojím cieľom dostať na MS do 20 rokov a absolvovať zopár dobrých turnajov s osemnástkou. Áčko je čerešnička na torte. Som veľmi rád, že ma tréneri pozvali a dajú mi šancu ukázať sa," povedal Filip Mešár na webe HockeySlovakia.sk.Premiérová pozvánka do reprezentačného áčka ho v popradskej kabíne vyjde draho. "Asi mi vyčíslia nejakú finančnú čiastku, alebo donesiem zasa koláče. Bude to určite drahé,“ podotkol Mešár.Rád by zabojoval aj o účasť na februárových zimných olympijských hrách v Pekingu. "Bolo by skvelé, keby som sa tam dostal spolu so Šimonom Nemcom a Jurajom Slafkovským. Bude to ťažké, ale o nomináciu určite zabojujem," dodal Mešár.Spoľahlivé výkony v drese Michaloviec priniesli premiérovú reprezentačnú pozvánku aj 20-ročnému obrancovi Dávidovi Mudrákovi. V minulosti absolvoval dva juniorské svetové šampionáty, pričom na tom vlaňajšom v Kanade patril k lídrom slovenskej defenzívy na ceste do štvrťfinále. Správa o nominácii do Krefeldu ho zastihla pri nakupovaní v obchode, kde ho kontaktoval asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák "Bol som šťastný, prekvapený, šokovaný. Hneď som musel zavolať ocinovi, pretože on je môj najväčší fanúšik. Potešili sme sa spolu. Je to pre mňa splnený sen. Teraz mám šancu sa ukázať, budem sa snažiť naplno ju využiť,“ uviedol Mudrák na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Pôsobenie v ambicióznom tíme Michaloviec Mudrákovi výrazne rozšírilo obzory. Cíti dôveru trénera Tomeka Valtonena a herne aj osobnostne pookrial."Tímu v Nemecku by som chcel pomôcť najmä v defenzíve. Budem sa však snažiť, aby som bol platný vo všetkých rolách, ktoré dostanem. Vo všetkých striedaniach odovzdám maximum,“ dodal Mudrák.