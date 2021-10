Účastníci a organizátori ZOH 2022 sa nevyhnú uzavretiu v „bubline“, zmenili sa aj pravidlá o očkovaní

bubline

Opatrenia platia pre všetkých

Samozrejmosťou je aj očkovanie

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Organizátori ZOH 20222 v čínskom Pekingu pri príležitosti sto dní do úvodu podujatia potvrdili, že celé hry sa uskutočnia v úplnej izolácii od života bežnej populácie. Každému, kto chystané nariadenia namierené proti šíreniu ochorenia COVID-19 poruší, hrozia prísne tresty.Vicestarosta Pekingu a člen organizačného výboru Čang Ťien-tung v stredu informoval miestnych novinárov, že na všetky osoby, ktoré sa budú podieľať na ZOH 2022, čaká fungovanie v tzv.Týkať sa to nebude len športovcov, ale aj osôb zabezpečujúcich dopravu, súťaže, stravovanie či ubytovanie. Už samozrejmosťou je pravidelné testovanie na koronavírus pred aj počas podujatia. Potvrdené je už aj to, že do Číny sa počas ZOH nedostanú rodiny športovcov, fanúšikovia ani sponzori."Všetci účastníci ZOH aj naši pracovníci budú musieť dodržiavať rovnaké predpisy. Všetci budú striktne oddelení od spoločnosti," uviedol Čang Ťien-tung a doplnil: "Tí, ktorí nebudú spolupracovať na dodržiavaní pravidiel proti šíreniu koronavírusu budú čeliť rôznym konzekvenciám od varovania, cez dočasné alebo úplné odobratie akreditácie, diskvalifikáciu či vyradenie zo súťaží."Čínska strana zároveň potvrdila, že všetci účastníci musia byť plne zaočkovaní proti koronavírusu najneskôr 14 dní pred cestou do tejto ázijskej krajiny. V Číne dôrazne kontrolujú dodržiavanie rôznych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 - nosenie ochrany dýchacích ciest, karanténa či stopovanie kontaktov pozitívnych osôb - preto sa im podarilo takmer úplne eliminovať prenos ochorenia na lokálnej úrovni. Nové prípady v krajine sú väčšinou importované zo zahraničia alebo ide o šírenie v domácnostiach."Prevencia a kontrola je pre nás veľká výzva pri organizácii ZOH," dodal Čang Ťien-tung na tlačovej konferencii. ZOH v Pekingu sa uskutočnia od