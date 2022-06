Mešár patrí medzi TOP desať pravých krídelníkov draftu NHL, podľa expertov by jeho meno mohlo zaznieť už v 1. kole

Ochota strieľať aj ísť do súbojov

Vytvoril si aj osobné maximá

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár patrí medzi kandidátov na prvé kolo tohtoročného draftu nováčikov v zámorskej NHL . V konečnom preddraftovom rebríčku hráčov pôsobiacich v Európe bol 18-ročný hráč HK Poprad na 20. mieste. Zo Slovákov boli vyššie iba prvý Juraj Slafkovský a tretí Šimon Nemec. Zámorský expert Mike Morreale z oficiálneho webu profiligy zaradil Mešára na siedme miesto vo svojom rebríčku najlepších pravých krídelníkov na júlovom drafte v kanadskom Montreale."Mešár je ochotný strieľať na bránku a ísť do súbojov o puk napriek svojej menšej postave. Ako 18-ročný nazbieral 16 bodov v 37 zápasoch v najvyššej mužskej súťaži na Slovensku. V play-off získal štyri body v šiestich zápasoch vďaka tomu, že dokázal vytvárať gólové šance a bol aktívny pred bránkou súpera. Odohral tiež dva zápasy na juniorských majstrovstvách sveta predtým, ako ich odložili pre koronavírus," opísal Morreale rodáka zo Spišskej Belej.Mešár má za sebou druhý ročník v slovenskej extralige, v ktorom si vytvoril osobné maximá s ôsmimi gólmi a 16 bodmi v 37 dueloch základnej časti. V play-off strelil tri góly a pridal asistenciu.Na ostatnom Hlinka Gretzky Cupe pomohol slovenskej reprezentácii do 18 rokov postúpiť do finále, keď v piatich zápasoch nazbieral osem bodov za dva góly a šesť prihrávok. Zahral si aj v seniorskom národnom tíme na vlaňajšom Nemeckom pohári. Na klubovej úrovni zatiaľ pôsobil iba v Poprade.