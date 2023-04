Mešár v prvom kole play-off juniorskej OHL nežiaril, ale vytváral veľa šancí pre spoluhráčov

Vytváral gólové šance

Slovenský nováčik zaznamenal v základnej časti jeho prvej sezóny v Severnej Amerike v priemere takmer bod na zápas, v 52 zápasoch strelil 17 gólov a pridal 34 asistencií. Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens si ho vybral na vlaňajšom drafte nováčikov do NHL z 26. miesta.

14.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár prispel k nečakanému postupu tímu Kitchener Rangers do druhého kola tohtoročného play-off v kanadskej juniorskej OHL.Kitchener v prvom kole vyradil favorizovaný Windsor Spitfires v štyroch zápasoch a 19-ročný krídelník v nich zaznamenal jeden gól. Podľa zámorského experta Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now mladý Slovák ofenzívne nežiaril, ale mal svoj podiel na úspešnej sérii."Mešárovi sa po ofenzívnej stránke veľmi nedarilo, keď skóroval len raz v štyroch dueloch. Treba však férovo uznať, že keby nemal toľko smoly, mohol pravidelne bodovať. V každom zápase bol naplno zapojený do hry tímu a vytvoril veľa gólových šancí," napísal Dumont o rodákovi zo Spišskej Belej, ktorý bodoval aj vo štvrtkovom úvodnom stretnutí druhého kola play-off proti Londonu Knights. Pri prehre 1:5 si pripísal asistenciu.Zámorský expert Scott Wheeler z magazínu The Athletic na svojom twitteri zverejnil výsledky ankety trénerov OHL, ktorí zhodnotili výkony hráčov v tejto sezóne a zvolili trojicu najlepších v rôznych kategóriách.Mešár bol podľa nich druhý najlepší exekútor samostatných nájazdov v Západnej konferencii a tretí najlepší v práci s hokejkou.