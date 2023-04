Slováci budú hrať vo Švajčiarsku bez chorého Kollára, kapitánom tímu bude Hrivík

Kollár ostal doma

Rýchly a organizovaný súper

Náročný presun tímu

14.4.2023 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia absolvuje tohtotýždňové stretnutia vo Švajčiarsku proti domácemu národnému tímu bez chorého útočník Andreja Kollára Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , dvadsaťtriročný rodák z Nitry so slovenským výberom ani neodcestoval do Švajčiarska. "Andrej ochorel, musel teda zostať doma, ale v ďalšom cykle prípravy by sa mal pripojiť,“ vysvetlil asistent trénera Andrej Podkonický Realizačný tím výberu SR tiež pred záverečnou časťou prípravy na májový svetový šampionát určil kapitána, bude ním útočník Marek Hrivík . Pozíciu asistenta budú zastávať Peter Cehlárik "Švajčiari majú dobré mužstvo, ktoré poctivo dodržiava systém trénera Fischera. Hrajú rýchlo vo všetkých zónach, takže my musíme byť pripravení, hrať jednoducho zo začiatku, keďže viacero našich hráčov dlhšie nehralo zápas," uviedol Podkonický pred piatkovým stretnutím vo Vispe, ktorý má začiatok naplánovaný na 19.45 h. Druhý zápas sa uskutoční v sobotu o 17.00 h v Porrentruy.Do Švajčiarska sa Slováci presunuli vo štvrtok. "Dnes nám trošku pomôže, že zápas sa hrá neskôr večer, takže ráno sme mohli ísť na ľad a večer to už bude fajn,“ povedal po piatkovom predpoludňajšom tréningu útočník Peter Cehlárik a na margo tohtotýždňového súpera doplnil: "Hrajú dobre organizovaný a rýchly hokej. Budú poriadne šľapať a budú tvrdí v súbojoch. Myslím si, že to bude rýchly 'hore-dole' hokej."Podľa asistenta trénera Podkonického absolvoval tím SR náročný presun: "Cieľom ranného rozkorčuľovania bolo dostať nohy z autobusu. Dali sme si kratší tréning, hráči mali trošku ťažšie nohy, čo na mäkkom ľade cítili, ale myslím si, že na večer budeme pripravení.“V závere ďalšieho týždňa absolvujú slovenskí hokejoví reprezentanti dve prípravné stretnutia v Ostrave-Porube proti Čechom, V Žiline a Trenčíne potom privítajú Nemcov. Generálkou na svetový šampionát (12.-28.5. v Rige a Tampere) budú stretnutia proti Rakúšanom - 4. mája v Kapfenbergu a o dva dni neskôr v Trenčíne.