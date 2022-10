Mešár začne sezónu na farme, Montreal ho poslal do Lavalu

Slovenský hokejový útočník Filip Mešár je jedným zo siedmich hráčov, ktorých klub Montreal Canadiens poslal do farmárskeho tímu Laval Rocket. Za sebou má hlavný kemp Canadiens a niekoľko prípravných zápasov, počas ktorých podľa vyjadrení predstaviteľov klubu pozitívne zaujal svojimi výkonmi. Montreal angažoval Mešára v uplynulom drafte z 26. miesta a krátko na to s ním podpísal trojročný nováčikovský kontrakt.



Po jeho odchode ostal v prvom tíme Canadiens jediný slovenský útočník Juraj Slafkovský. Okrem Mešára sa do Lavalu presunuli aj Mattias Norlinder, Alex Belzile, Anthony Richard, Mitchell Stephens, Kevion Poulin a Xavier Simoneau.