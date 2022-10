Ukrajina chce spoločne s Portugalskom a Španielskom organizovať futbalové majstrovstvá sveta v roku 2030

Víťazná stávka

Spomína sa aj Maroko

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina sa pripojí ku kandidatúre Španielska a Portugalska na usporiadanie majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2030. Referuje o tom web britského denníka The Guardian.Zapojenie Ukrajiny pravdepodobne zvýši šance, že sa majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2030 budú konať v Európe.Prezident UEFA Aleksander Čeferin ešte začiatkom septembra vyjadril bezvýhradnú podporu spoločnej kandidatúre Španielska a Portugalska."Som si istý, že majstrovstvá sveta 2030 sa budú hrať v Španielsku a Portugalsku, dvoch krajinách, ktoré cítia futbal. Je to víťazná stávka a urobíme všetko pre to, aby sme pomohli týmto krajinám,“ povedal Čeferin pred mesiacom.Ak bude kandidatúra troch krajín úspešná, vojnou zničená Ukrajina by hostila zápasy skupinovej časti. Predpokladá sa, že plán podporil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vlády Španielska a Portugalska.Oficiálne by malo byť toto partnerstvo potvrdené v stredu v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.O svetový šampionát v roku 2030 sa spoločne plánujú uchádzať i juhoamerické kvarteto Uruguaj, Argentína, Čile a Paraguaj. Spomína sa taktiež samostatná kandidatúra Maroka či možná spoločná snaha Grécka, Egypta a Saudskej Arábie.