Mesežnikov nedáva Hegerovi veľké šance, že zostaví novú koalíciu. V troch stranách však vidí silu

Centristická strana

Hegerova vízia

Kroky k spojenectvu

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Politológ Grigorij Mesežnikov si nemyslí, že sa poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) podarí zostaviť novú vládnu koalíciu. Šanca na úspech je v tomto prípade podľa neho veľmi nízka.„Dnes nájsť 76 poslancov po takomto páde vlády je nad ľudské sily,“ povedal Mesežnikov pre agentúru SITA.Zároveň podotkol, že vysoká šanca predčasných volieb núti strany vrátane mimoparlamentných, aby uvažovali o tom, ako do volieb vstúpia. Už teraz sa hovorí o možnom spájaní stredopravých síl. Mimo parlamentu je niekoľko strán, ktoré majú nad päť percent alebo okolo a sú zo stredopravého politického spektra.„Je tam KDH, Aliancia a Progresívne Slovensko, aj keď to je skôr stredová, centristická strana. Tieto tri subjekty majú spolu okolo 20 – 22 percent, čo je dosť veľká sila,“ povedal Mesežnikov a dodal, že na Slovensku sa dá vytvoriť väčšina v parlamente zo strán, ktoré majú spolu okolo 40 až 45 percent.Ako pokračoval, mimo parlamentu sú aj ďalšie stredopravé a demokratické strany, ktoré majú nižšie ako päťpercentné preferencie, a to Spolu – občianska demokracia Šanca, ODS. V parlamente, ale s nízkymi preferenciami, je strana Za ľudí . O potenciálnom novom projekte sa vyjadroval aj bývalý premiér Mikuláš Dzurinda. „Pre mňa doteraz nie je jasné, čo to má byť. Počúvame o tom už nejakú dobu a ani po vystúpení Mikuláša Dzurindu na sneme strany Spolu – občianska demokracia to nie je jasné. Má byť lídrom alebo nejakým „duchovným otcom“ a podporovateľom?“ podotkol Mesežnikov.Na margo povereného premiéra Eduarda Hegera povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa chcel angažovať v nejakom novom zoskupení. Svoju víziu pre Slovensko, ktorú avizoval na facebooku, zrejme predstaví vo svojej doterajšej funkcii.„V blízkom čase vám predstavím víziu, ako vrátiť Slovensku a občanom nádej, že toto je krajina pre dobrý život,“ napísal Heger 18. decembra.Do širšej spolupráce stredopravých strán by sa podľa Mesežnikova mohli teoreticky zapojiť aj odídenci z poslaneckého klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) združení v občiansko-demokratickej platforme. Myslí si, že poslanci z platformy majú ambície pokračovať v politike, no zatiaľ nie je jasné, s kým.„Ak uvažujú o svojej politickej budúcnosti, musia podnikať kroky smerom k nejakému spojenectvu,“ povedal Mesežnikov.