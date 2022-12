Dáte si na Vianoce kapra, lososa či tresku?

Fit a zdravo aj na Vianoce

Sviatočná exotika na tanieri

21.12.2022 (Webnoviny.sk) -Hoci so slovenskými Vianocami sa dlhé roky spájala príprava kaprieho mäsa a zemiakového šalátu, dnes sa už počas Štedrej večere servírujú aj iné druhy rýb. Táto zmena súvisí s postupným vývojom tradícií, ale aj s pestrým rybím sortimentom v obchodoch. "V našich predajniach si zákazníci môžu zakúpiť napríklad filety a podkovičky z lososa, ako aj tuniaka či tresku. Samozrejmosťou sú polené kapry a podkovičky z tejto ryby, no živé kapry u nás zákazníci nenájdu. Už niekoľko rokov nepodporujeme predaj živých rýb, čo sme nedávno potvrdili aj prijatím oficiálneho záväzku," uviedla k predvianočnej ponuke rýb Albena Georgieva, prevádzková riaditeľka BILLA. V rámci svojich privátnych značiek BILLA navyše garantuje, že rybie produkty pochádzajú z udržateľného rybolovu a zodpovedného rybného hospodárstva.Počas decembra je pre slovenské domácnosti typická aj konzumácia iných druhov mäsa, najmä v údenej podobe. V období Silvestra je v BILLA veľký záujem o klobásy, šunky a salámy, z ktorých Slováci pripravujú slávnostné pohostenie pre rodinu či priateľov. Novinkou v tohtoročnom sortimente BILLA je jemná saláma s vyobrazením vianočného stromčeka. Labužníci sa tiež potešia šunke s brusnicami, saláme s hľuzovkou či španielskemu mini serannu.V súvislosti s prípravou vianočných cukroviniek má spoločnosť BILLA špeciálnu ponuku na suroviny určené na pečenie. Zákazníkov tiež inšpiruje k tomu, aby sa nebáli piecť zdravšie a z moderných surovín. Vo svojom e-booku Alternatívne múky BILLA ľuďom radí, ako v receptoch využiť menej známe druhy múk. Tieto tipy ocenia ľudia s potravinovými intoleranciami, ale aj zákazníci, ktorých lákajú nové ingrediencie. "Špaldová, pohánková či kokosová – múk, z ktorých je možné upiecť vianočné koláčiky v zdravšom šate, ponúkame v našich predajniach hneď niekoľko druhov. Keďže mnohí naši zákazníci dodržiavajú zásady zdravého životného štýlu aj počas Vianoc, prispôsobili sme tomu i náš sortiment. Okrem toho sme pre nich pripravili aj e-book o pečení z alternatívnych múk, ktorý si zdarma môžu stiahnuť na našom webe," povedala A. Georgieva.Spôsobov, ako sa vo všeobecnosti počas Vianoc udržať v zdravej kondícii, je viacero. MUDr. Boris Bajer, PhD., odborník na výživu pôsobiaci v Slovenskej akadémii vied, odporúča napríklad každodennú aktívnu prechádzku. Radí tiež vyskúšať zdravšie alternatívy tučných jedál, akými sú zemiakový šalát či koláče. "Do zemiakového šalátu dajte viac zeleniny a majonézu vymeňte za jogurt alebo aspoň smotanu. Rybu odporúčam namiesto vyprážania grilovať. Koláčom ani cukrovinkám sa nemusíte úplne vyhýbať, doprajte si ich, ak máte chuť, no ustrážte si množstvo, to je najdôležitejšie," povedal B. Bajer.V predvianočnom období siahajú slovenskí spotrebitelia aj po zelenine a ovocí. Zelenina je neoddeliteľnou súčasťou viacerých sviatočných jedál, pričom ide najmä o zemiaky, kapustu či hrášok. Záujem o celoročne dostupné ovocie narastá už od začiatku decembra, no Vianoce Slovákov sa čoraz častejšie spájajú aj s exotickými druhmi ovocia. Spoločnosť BILLA ponúka tento tovar v rámci svojej prémiovej privátnej značky Paradiso. "Toto označenie je garanciou, že si zákazník zvolil výrobok tej najvyššej kvality, vypestovaný overeným producentom. Pod značkou Paradiso ponúkame sladké papáje, mandarínky s charakteristickými lístkami, citróny bez kôstok, ale aj netradičný pak choi či baby baklažán," uviedla A. Georgieva.BILLA má tiež špeciálne predvianočné akcie na vína, tvrdý alkohol, ale tiež na syry či mäso. Zákazníci si okrem toho môžu zakúpiť darčekové kazety s alkoholom, čajmi a kozmetikou. Približne polovica predajní BILLA predlžuje v tomto období otváracie hodiny, priemerne o jednu hodinu denne, aby ľudia stihli svoje predvianočné nákupy vybaviť včas. Konkrétne otváracie hodiny sú k dispozícii v predajniach alebo na www.billa.sk