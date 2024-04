Mesežnikov: O víťazstve Pellegriniho rozhodla vybičovaná atmosféra, z Korčoka urobili protištátny živel

Rozhodla atmosféra strachu

Voľba maďarských voličov bola silná

Ruský vplyv a populizmus prispeli k výsledku

7.4.2024 (SITA.sk) - Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách pomohla vysoká volebná účasť, naratív strachu, ktorý používal vo svojej kampani a tiež voliči Štefana Harabina a maďarskí voliči. Pre agentúru SITA to uviedol politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky „Rozdiel 166-tisíc hlasov je značný a výrazný. Nedá sa však konštatovať, že by tábor Petra Pellegriniho prevalcoval tábor Ivana Korčoka ," podotkol.Na voličov predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho podľa neho zaúčinkovalo využívanie emócie strachu v kampani – strašenie vojnou aj stratou sociálnych istôt.„Rozhodla vybičovaná atmosféra. Ivana Korčoka prezentovali ako prezidenta vojny a urobili z neho protištátny živel, ktorý nebude objahovať štátne záujmy, povalí vládu, a tým pádom ľudia prídu o sociálne vymoženosti," poukázal. Pellegrini zvíťazil s vysokým počtom hlasov, ktorý bol dokonca o 100-tisíc vyšší, ako mali strany vládnej koalície v parlamentných voľbách.Očakávania voličov na konkrétne výsledky od vlády budú podľa politológa po zvolení Pellegrinho za prezidenta ešte vyššie, keďže v prezidentskom úrade bude sedieť jej človek a nie „nepriateľ".„Mnohé veci im voliči pardonujú, ale ťažko im budú pardonovať, ak sa nedostavia nejaké zmeny," myslí si.Z výsledkov volieb vyplýva, že voliči maďarskej národnosti viac podporovali Petra Pellegriniho ako Ivana Korčoka.„Je to v absolútnom rozpore s doterajším modelom, pri ktorom maďarskí voliči v prezidentských voľbách v drvivej väčšine podporili občianskeho stredopravého kandidáta. Tento trend sa teraz zalomil, nedokážem však posúdiť, nakoľko je situačné, alebo trvácne. Ukazuje sa, že vplyv významných maďarských politikov na voličov tu na Slovensku je silnejší," poukázal Mesežnikov. Maďarskí voliči podľa neho očakávajú hlavne zlepšenie svojej situácie a výkonu menšinových práv.Kampani Ivana Korčoka by sa podľa politológa dalo vytknúť to, že ľudia, ktorí ho podporovali, mali možno asertívnejšie reagovať na obvinenia, že je prezidentom vojny.„Podľa môjho názoru nepočítali s tým, že toto bude mať taký absolútny vplyv na výsledok volieb. Populizmus a ruský vplyv prostredníctvom slovenských politikov značne prispeli k výsledku volieb," povedal a poukázal pritom na poster s ukrajinskou babičkou, ktorý sa stal v rámci kampane virálny.V otázke ďalšieho smerovania strany Hlas-SD, ktorá zvolením Pellegriniho príde o výrazného lídra, si politológ myslí, že časť členov bude volať po tesnejšej spolupráci so Smerom-SD.