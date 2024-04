Treba byť chlap a prijať to, podľa Pellegriniho bol Korčok vo svojej záverečnej reči agresívny

Zažil agresívnejšie ataky

Upokojil každú matku a otca

Suverénnejšia medzinárodná politika

7.4.2024 (SITA.sk) - Úspešný prezidentský kandidát Peter Pellegrini v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 vyjadril ľútosť nad prejavom svojho protikandidáta Ivana Korčoka po zverejnení výsledkov prezidentských volieb.„Mrzí ma, že pán Korčok bol ešte aj vo svojej záverečnej reči agresívny. Treba byť chlap a treba to prijať," uviedol s tým, že vo svojej kariére zažil omnoho agresívnejšie ataky ako pán Korčok.Ako prezident má Pellegrini podľa vlastných slov vďaka svojej mnohoročnej kariére v politike skvelý obraz o tom, ako fungujú veci verejné, vie ako sa riadi štát a kde má svoje slabiny. Za svojím úspechom vidí to, že sa opieral o dôveru ľudí a v predvolebnej kampani sa snažil nehovoriť o svojich protikandidátoch, ale o Slovensku a jeho občanoch.Podľa neho pomohli ľuďom v rozhodovaní aj predvolebné debaty. Pellegrini odmietol, že svoju kampaň založil na šírení strachu.„Práve naopak, upokojil som každú jednu matku a otca, že ich syn nepôjde do vojny, to nebolo šírenie strachu. Čo sa týka témy vojny na Ukrajine, radšej budem počúvať svätého otca vo Vatikáne ako francúzskeho prezidenta Macrona ," poznamenal.Zároveň odmietol, že bude iba nekritickým obdivovateľom vlády a deklaroval, že aj ako prezident dokáže sčasti ovplyvniť smerovanie vlády a štátu.„Slovensko je pevne ukotvené v rámci EÚ NATO a nikto nemieni meniť kurz našej medzinárodnej politiky," skonštatoval s tým, že Slovensko však musí byť v rámci medzinárodnej politiky suverénnejšie a vedieť sebavedomo vyjadriť svoj názor.Pellegrini tiež uviedol, že v prípade ukončenia konfliktu na Ukrajine budú opätovne hľadať cesty komunikácie s Ruskou federáciou. Svoju prvú prezidentskú cestu bude smerovať do Českej republiky.