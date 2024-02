Mesežnikov: Žiadna iná predošlá vláda nespôsobila toľko škody ako táto za 100 dní. O chvíľu to „roztočia“ naplno 

O chvíľu to roztočia naplno

Možno naskočia na vlnu politickej represie

Napodobniť by chcel Orbána

1.2.2024 (SITA.sk) - Žiadna iná predchádzajúca vláda nespôsobila toľko škody pre krajinu ako súčasná vláda za 100 dní. Pre agentúru SITA to uviedol politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov „Táto vláda rozvracia všetko. Rozvracia právny štát, piliere demokracie, vyvoláva občianske protesty a v zahraničnej politike napriek tomu, že Robert Fico hovorí jedno a robí iné, podkopáva reputáciu našej krajiny ako spoľahlivého spojenca,“ povedal.Vládna garnitúra sa podľa politológa vydala cestou likvidácie najefektívnejších zložiek boja proti korupcii a kriminalite. Naráža tým na navrhované zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry , deklarovanú snahu o zrušenie Národnej kriminálnej agentúry v jej súčasnej podobe a ďalšie zmeny v justícii.„Táto vláda je motivovaná osobnými záujmami úzkej skupiny ľudí, ktorí sa usilujú zaistenie beztrestnosti,“ zhodnotil Mesežnikov.Politológ od vlády očakáva, že nebude brzdiť ani v najbližšom období, ale bude pokračovať v rovnakej línii ako doteraz.„Teraz akože ‚pribrzdili‘ tým, že dali nejakú úpravu novely Trestného zákona, ale to je len kozmetická úprava. Je za tým úvaha nekomplikovať situáciu spoločnému prezidentskému kandidátovi Petrovi Pellegrinimu . Akonáhle bude Pellegrini zvolený, tak to roztočia naplno,“ domnieva sa Mesežnikov, ktorý je presvedčený, že Pellegrini by v úrade prezidenta fungoval ako „poslušný sluha“ Roberta Fica. Politológ nevylučuje ani to, že vláda naskočí na vlnu politickej represie voči oponentom, voči policajtom, prokurátorom a sudcom, ktorí sa zaoberali ich kauzami.„Nechcem byť zlým prorokom, ale nevylúčil by som ani to, že budú kriminalizovať opozíciu. Nevidím zatiaľ dôvody, ktoré by ich od toho odvracali. Občianske protesty síce naberajú na sile a ich význam je obrovský, ale nemajú potenciál zvrátiť mocenské pomery, ako to bolo v roku 2018,“ dodal.Podotkol, že súčasná vládna koalícia je súdržnejšia, ako bola koalícia v roku 2018, keď Most-Híd tlačil na odchod Fica.Okrem oblasti právneho štátu dochádza podľa politológa k revízii aj v oblasti zahraničnej politiky, kde vidieť na konkrétnych príkladoch príklon k Maďarsku.„Keď sa pozriete na návštevy, ktoré dosiaľ premiér Robert Fico uskutočnil – bol aj v Českej republike, na Ukrajine, chodí do Bruselu – tak najsrdečnejšie a najautentickejšie priateľstvo vyžaroval v Budapešti, a to, samozrejme, o niečom svedčí. Robertovi Ficovi sa páči to, čo maďarský premiér Viktor Orbán urobil za niekoľko volebných období v krajine a toto by chcel napodobniť na Slovensku,“ podotkol Grigorij Mesežnikov.Zdôraznil, že v oblasti zahraničnej politiky vláda stále vyvoláva nejaké pochybnosti. Na jednej strane v Bruseli podporila pomoc Ukrajine a je tiež za členstvo Ukrajiny v Európskej únii.„Na druhej strane vystupuje proti členstvu Ukrajiny v NATO, čím sa odlišuje od našich najbližších spojencov, ktorí členstvo v NATO Ukrajine sľubujú. Spolu s Maďarskom nepodporila ani rezolúciu spojeneckých štátov namierenú proti severokórejským zbraniam,“ poukázal.