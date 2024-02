Politológ Ruman: Prezidentská kandidatúra Matoviča nie je prekvapivá. Je to politický šoumen

Matovič je politický šoumen

Jeho šance sú takmer nulové

Prirovnal sa k bobkovému listu

1.2.2024 (SITA.sk) - Prezidentská kandidatúra predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča nie je prekvapivá, myslí si politológ Ján Ruman z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Od Igora Matoviča sa totiž dá v politike očakávať všeličo, aj to že bude kandidovať na prezidenta SR o päť minút dvanásť pred uzatvorením nominácií a prirovná sa pri tom k bobkovému listu. Aj to, že sa vysloví, že neplánuje byť prezidentom, napriek svojej kandidatúre,“ skonštatoval Ruman pre agentúru SITA.Nemyslí si tiež, že by Matovičova kandidatúra mohla nejakým spôsobom uškodiť či pomôcť favoritom volieb, akými sú bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok , alebo predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ).„Matovič má ambíciu lákať konzervatívnych voličov. Skôr si myslím, že si rozdelí hlasy s Harabinom a Dankom,“ predpokladá.Na margo toho, že podpisy pod kandidatúru predsedu hnutia Slovensko boli odovzdávané päť minút pred polnocou v posledný možný termín, politológ uviedol, že podľa neho možno Matoviča charakterizovať ako „typ dizajnového populistu“.„Tento typ stavia predovšetkým na forme, to znamená, že politický kapitál a úspech opiera o popularizáciu seba samého. Čím väčšia miera a intenzita tejto popularizácie, tým lepšie pre neho, pretože niektorí voliči volia práve na základe autentickosti, a tú Matovič má,“ vysvetľuje Ruman a dodáva, že forma a autentickosť idú ruka v ruke.Matovič je podľa politológa najmä „politický šoumen“, ktorému však po posledných parlamentných voľbách poklesla popularita i sledovanosť, čo sa rozhodol zmeniť.„Preto kandiduje. Takto bude stále na očiach a médiá mu ako kandidátovi verejný priestor zaručene poskytnú. Aj svoju kandidatúru ohlásil neštandardne, aby bol viditeľný. On práve toto potrebuje,“ nazdáva sa Ruman.Politológ si nemyslí, že by Matovič mohol dosiahnuť v prezidentských voľbách úspech, poukázal pri tom na to, že slovenský elektorát má s Matovičovým pôsobením v úrade skúsenosť, a to pomerne čerstvú. Ruman je toho názoru, že šéf hnutia Slovensko sa do druhého kola prezidentských volieb nedostane.„Matovič má takmer nulovú šancu sa stať prezidentom SR. Pozrime sa len na prieskumy verejnej mienky, kde dlhodobo v podpore zastáva posledné priečky z pomedzi ostatných politických autorít v krajine. Drvivá väčšina populácie mu nedôveruje, a to sa prejaví aj na výsledku,“ predpokladá politológ.Rovnako postup do druhého kola nepredpokladá Ruman ani v prípade historika Patrika Dubovského, pod ktorého kandidatúru tiež dodalo podpisy hnutie Slovensko. Poznamenal pri tom, že Dubovského elektorát nepozná a podpora od hnutia Slovensko nestačí.Hnutie Slovensko postavilo do boja o post prezidenta svojho lídra Igora Matoviča. Zároveň sa poslanci hnutia podpísali aj pod kandidatúru historika Patrika Dubovského, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti tým, že podal trestné oznámenie na podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu Smer-SD ) za to, že zamenil vo svojej kancelárii oficiálny portrét prezidentky za portrét kubánskeho komunistického revolucionára a masového vraha Che Guevaru. Dubovského kandidatúru podporujú strany Za ľudí „Chceli sme pomôcť konzervatívnemu kandidátovi, ktorého si vybrali tieto dve strany,“ uviedol Matovič pri oznámení kandidatúry. Rovnako sa vyjadril, že si je vedomý, že nemá šancu postúpiť do druhého kola volieb a v rámci tlačovej besedy sa tiež prirovnal k bobkovému listu.„Aj do rôznych jedál sa dáva bobkový list, ale nikto ten bobkový list neje. Ale bez toho bobkového listu by to jedlo nemalo tú pravú chuť," povedal. Nemyslí si tiež, že by mohol uberať hlasy Korčokovi, uviedol, že s Dubovským by chceli k voľbám pritiahnuť najmä konzervatívnych voličov.