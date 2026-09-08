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08. septembra 2026

Mesiac zakryje Venušu. Vzácne nebeské divadlo budeme môcť pozorovať aj zo Slovenska



Napriek tomu, že za dobrých atmosférických podmienok je Venuša aj cez deň viditeľná voľným okom, už použitie menšieho ďalekohľadu zlepší zážitok z pozorovania mnohonásobne.



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Mesiac zakryje Venušu. Vzácne nebeské divadlo budeme môcť pozorovať aj zo Slovenska

V pondelok 14. septembra v poludňajších hodinách nastane zaujímavý úkaz na oblohe. Mesiac pri svojom obehu okolo Zeme zakryje na oblohe planétu Venušu. Úkaz sa odohrá približne 40 stupňov nad juhovýchodným obzorom. Informuje o tom na svojom webe Slovenská akadémia vied (SAV).


Napriek tomu, že za dobrých atmosférických podmienok je Venuša aj cez deň viditeľná voľným okom, už použitie menšieho ďalekohľadu zlepší zážitok z pozorovania mnohonásobne. Vedci informujú, že pred zákrytom sa bude Venuša nachádzať na východnej (ľavej) strane od Mesiaca. Mesiac sa po oblohe pohybuje rýchlejšie ako Venuša a putuje smerom od západu na východ (čiže sprava doľava). Vďaka tomuto pohybu Mesiac Venušu predbehne. Venuša preto zmizne za východným okrajom Mesiaca, ktorý bude v tej chvíli neosvetlený (tmavý).

O približne hodinu neskôr Venuša opäť vyjde na západnej (pravej) strane Mesiaca, tentoraz spoza jeho osvetleného kosáka. „Venušu ako vnútornú planétu (a rovnako aj Merkúr) pozorujeme v rôznych fázach, podobne ako Mesiac. V čase zákrytu tak uvidíme vedľa seba dva kosáčiky - Mesiac tri dni po nove a vedľa maličký kosáčik Venuše. Kým samotný zákryt potrvá viac ako hodinu, vstup a výstup Venuše spoza mesačného okraja bude trvať iba desiatky sekúnd,“ uviedla SAV.

Zákryt nastane v týchto časových intervaloch: Na západnom Slovensku (Bratislava) bude vstup o 11.32 h a výstup o 12.36 h, na strednom a severnom Slovensku (Poprad) bude vstup o 11.34 h a výstup o 12.41 h. Na východnom Slovensku (Košice) bude vstup 11.35 h a výstup o 12.42 h. „Počas zákrytu Venuše Mesiacom 14. septembra bude Mesiac vzdialený od Slnka približne 31 stupňov. Je to dostatočná vzdialenosť, v každom prípade si však dajte pozor, aby ste ďalekohľad alebo mobil nenamierili na Slnko - mohli by ste si poškodiť zrak alebo zobrazovací čip mobilu,“ upozornil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

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