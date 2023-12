Mesochoritisová o reprodukčnom zdraví: Na Slovensku treba odstrániť prekážky v prístupe k interrupcii

Silné sociálne a rodinné politiky

Reprodukčné zdravie

9.12.2023 (SITA.sk) - Pre zlepšenie stavu reprodukčných práv na Slovensku treba odstrániť prekážky v prístupe k interrupcii. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla politologička a feministická aktivistka Adriana Mesochoritisová „A teda odstrániť nútené čakacie doby, hradiť interrupciu a antikoncepciu z verejného zdravotného poistenia, zabezpečiť ich regionálnu dostupnosť, či zaviesť medikamentóznu formu interrupcie," menuje jednotlivé opatrenia.Riešenie Mesochoritisová vníma i v prijatí silných rodinných a sociálnych politík, ktoré by mali zaistiť, aby výchova dieťaťa neznamenala ohrozenie chudobou, prípadne výrazné zhoršenie finančnej situácie domácnosti.„Kľúčové je zavádzať politiky rodovej rovnosti, ktoré odstránia nerovnosti a diskrimináciu žien. Veľkou výzvou je zavedenie sexuálnej vzťahovej výchovy, ktorá naučí mladých ľudí zodpovedne pristupovať k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu," vraví aktivistka.Zdôraznila tiež, že situáciu by mohlo zlepšiť aj dostupné bývanie pre všetkých či opatrenia, ktoré by ľuďom poskytli viac voľného času pre seba, pre rodinu a sebarealizáciu.„To všetko úzko súvisí s reprodukčným zdravím. Ide však o komplexné opatrenia, ktoré nie sú tak populistické a jednoduché ako zákaz interrupcií," uzavrela Mesochoritisová.