Súd bude rozhodovať o obnove konania pre odsúdeného Bašternáka

Obnova konania



Kauza Bašternák

Podnikateľa Bašternáka v auguste 2021 Okresný súd Bratislava V uznal za vinného z trestného činu neodvedenia dane a poistného, súhrnný a úhrnný trest mu však neuložil. Trest, ktorý obžalovanému uložil v roku 2018 Okresný súd Bratislava II a potvrdil ho aj odvolací súd, totiž sudkyňa považovala za postačujúci. Prokurátorka vtedy na mieste podala odvolanie, keďže pre obžalovaného požadovala sedemročný trest. Ladislav Bašternák ešte pred vynesením rozsudku svoju vinu priznal. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil.





Päťročný nepodmienečný trest

9.12.2023 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I by mal v stredu 13. decembra na verejnom zasadnutí rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania pre odsúdeného Ladislava Bašternáka. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Podnikateľ bol zatiaľ dvakrát právoplatne odsúdený a tretí proces s ním by mal začať v januári.Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe, alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi, odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.V poslednej dobe avizovali viacerí odsúdení v medializovaných kauzách žiadosti o obnovu konania, pokiaľ ide o uloženie trestu prepadnutia majetku. Dôvodom je nález Ústavného súdu SR , podľa ktorého povinnosť súdov vymerať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov.Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. V januári 2022 Bašternáka podmienečne prepustili z výkonu trestu.Bašternák zároveň čelí obžalobe pre neoprávnené uplatňovanie vratiek DPH v súvislosti s výstavbou komplexu Bonaparte spolu so Stanislavom P., Ivanom P. a Petrom H.