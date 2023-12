Mesochoritisová: Obmedzenie interrupcií neznižuje ich počet, ale vedie ženy k hľadaniu nebezpečných možností

Obmedzenie interrupcií prispieva k zvýšenej úmrtnosti

Počet nelegálnych interrupcií v Poľsku



Obmedzenie interrupcií neznižuje ich počet, ale vedie ženy k hľadaniu nebezpečných možností, tvrdí politologička a feministická aktivistka Adriana Mesochoritisová Ako uviedla v rozhovore pre agentúru SITA, obmedzenia vedú k tomu, že ženy vyhľadávajú nelegálne, neodborne vykonané zákroky, uchyľujú sa k používaniu podomácky vyrobených receptov, alebo interrupčným tabletkám z podvodných zdrojov.„Prípadne môže dôjsť ku kritickému oneskoreniu v prístupe k zákroku. Okrem vystavovaniu sa týmto rizikám je dôležité poznamenať aj to, ako odopretie interrupcie negatívne vplýva na psychické zdravie žien," približuje Mesochoritisová dôsledky.Podľa aktivistky prispieva obmedzenie interrupcií k zvýšenej úmrtnosti a chorobnosti žien, a tiež k prehlbovaniu sociálnej nerovnosti.„Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa 6 z 10 neplánovaných tehotenstiev a 3 z 10 všetkých tehotenstiev končí interrupciou. A až 45 percent z nich je rizikových, a to najmä pre zákazy a obmedzenia," uviedla Mesochoritisová a poukázala na to, že dôsledky o obmedzovanie sexuálnych a reprodukčných práv žien možno vidieť nielen v histórii, ale aj v súčastnosti, napríklad v Poľsku, Írsku, Argentíne či Salvádore.„V Argentíne ročne zomiera 40 žien na dôsledky nelegálnej interrupcie. Pritom ide o najchudobnejšej ženy, ktoré siahajú po tých najzúfalejších možnostiach. V Salvadore zomiera každá desiata žena, ktorá podstúpi nelegálnu interrupciu. Ženy sa pri komplikáciách boja vyhľadať zdravotnú pomoc z obavy z väzenia," vraví aktivistka.Dodala, že desiatky žien si odpykávajú dlhoročné tresty za pokusy o interrupciu, ale aj za samovoľné potraty, keďže medicína jedno od druhého nedokáže spoľahlivo rozlíšiť. Rovnako medzi ženami, ktoré neplánovane otehotneli stúpa počet samovrážd.„V Poľsku sa počet nelegálnych interrupcií odhaduje na 150-tisíc ročne. Kvalita nelegálneho zákroku sa často odvíja od jeho ceny. Tá sa postupne zvyšuje, hovorí sa o sume okolo 2000 eur. V Írsku, kde donedávna platil takmer úplný zákaz interrupcií, najmenej dve ženy denne užili svojpomocne tabletku na ukončenie tehotenstva zakúpenú cez internet. Zúfalé ženy však môžu užiť nesprávne množstvo, alebo užiť tabletku vo vysokom štádiu tehotenstva alebo im môžu dodať sfalšované lieky. Ich zdravie môže byť vážne poškodené," poukazuje Mesochoritisová.Doplnile, že kriminalizácia interrupcií vedie ženy aj k hľadaniu legálnej inetrrupcie v zahraničí, napríklad v Poľsku tak učiní asi 20-tisíc žien ročne. Mesochoritisová zdôraznila, že zo skúsenosti týchto štátov by sme sa mali poučiť.