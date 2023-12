Pod rúškom vytvorenia nového ministerstva sa schyľuje k vládnemu podvodu, tvrdí Šmilňák (video)

Zmeny, ktoré sa dotknú štátnej správy

Zrýchlené legislatívne konanie

Nezmyselný návrh

7.12.2023 (SITA.sk) - Pod rúškom vytvorenia nového ministerstva cestovného ruchu a športu sa schyľuje k vládnemu podvodu. Tvrdí to Kresťanskodemokratické hnutie Legislatívny návrh vlády totiž okrem zriadenia ministerstva obsahuje zásadné zmeny, ktoré sa dotknú ústredných orgánov štátnej správy.„Napríklad Slovenská informačná služba (SIS) , ktorá má v súčasnosti nezávislé postavenie, sa má stať novým ústredným orgánom štátnej správy a podobne. Okrem toho sa tento návrh venuje aj zbrojárskemu priemyslu. Čo má spoločné zákon o športe so zbrojárskym priemyslom alebo s postavením SIS?,“ uviedol poslanec a člen predsedníctva KDH Martin Šmilňák na tlačovej konferencii.Zároveň poukázal na to, že tento zákon sa má prijať v zrýchlenom legislatívnom konaní, na čo nie je žiadny dôvod.Zákon sa podľa KDH venuje športu len minimálne, navyše ho aj kazí.„Postavenie športu ako prílepku pri nejakom ministerstve sa znova opakuje, dokonca sa rozdeľujú kompetencie pre šport medzi dve ministerstvá,“ kritizuje Šmilňák.KDH preto vyzýva vládu, aby nezmyselný návrh stiahla. Vznik nového ministerstva si podľa hnutia zaslúži prejsť odbornou diskusiou a riadnym legislatívnym konaním.V prípade, že návrh v súčasnej podobe prejde, KDH sa obráti na prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby zákon nepodpísala. Zároveň zvažuje možnosť obrátiť sa na Ústavný súd SR „Tento návrh cez prílepky v skrátenom legislatívnom konaní pomôže akurát tak konkrétnym ľuďom z vládnej koalície a obmedzí nezávislosť mnohých úradov,“ dodala členka predsedníctva KDH Martina Holečková