Messi by sa mohol vrátiť do FC Barcelona. Dlhujeme mu to, vyhlásil Laporta

"Krajší koniec" v tíme z Camp Nou

Rekordér FC Barcelona v počte gólov

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasný prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Joan Laporta považuje za svoju povinnosť, aby sa argentínsky útočník Lionel Messi vrátil do katalánskeho tímu.Uviedol to vo víkendovom rozhovore pre ESPN počas amerického turné Blaugranas. Laporta verí, že Messiho príbeh v FC Barcelona sa ešte neskončil a cíti zodpovednosť za to, aby mal útočník "krajší koniec" v tíme z Camp Nou Argentínsky futbalový klenot opustil FC Barcelona vlani v lete, keďže nebolo vo finančných možnostiach klubu zaregistrovať jeho novú zmluvu. Messi sa následne dohodol na spolupráci s francúzskym tímom Paríž Saint-Germain a má s ním zmluvu ešte na ročník 2022/2023. "Messi je všetko," povedal Laporta pre ESPN."Bol asi najlepším hráčom Barcy, podľa mňa sa s ním mohol rovnať iba Johan Cruyff. Deň jeho návratu príde," myslí si prezident katalánskeho klubu."Verím, že jeho príbeh u nás sa ešte neskončil. Myslím si, že je našou zodpovednosťou pokúsiť sa ... nájsť spôsob a okamih, ako pokračovať v tejto stále neuzavretej kapitole jeho kariéry. Aby všetko bolo tak, ako má byť. A malo to krajší koniec," pokračoval Laporta.Lionel Messi až minuloročného odchodu do Francúzsku hral medzi seniormi na klubovej úrovni len za FC Barcelona. Dosiahol s ním mnoho úspechov, je rekordérom organizácie v pošte strelených gólov (672) aj v počte štartov (778). A šesťkrát sa stal víťazom ankety o Zlatú loptu určenú najlepšiemu futbalistov planéty."Ako prezident Barcy som spravil to, čo som musel urobiť. Tiež ako prezident Barcy a aj súkromná osoba si myslím, že mu to dlhujeme," dodal.