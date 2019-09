Messi chcel Neymarov návrat, ale na vedenie Barcelony netlačil

Lionel Messi (vľavo) a Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 12. septembra (TASR) - Kapitán futbalistov FC Barcelona Lionel Messi chce získať ďalšie trofeje a potešilo by ho, ak by po jeho boku opäť hral Neymar. "Blaugranas" sa v letnom prestupovom období intenzívne snažili získať späť brazílskeho útočníka z Paríža St. Germain, napokon však Francúzov nepresvedčili.Dvadsaťsedemročný Neymar odišiel do Francúzska v roku 2017, pretože sa chcel vymaniť z Messiho tieňa. PSG zaňho zaplatilo rekordných 222 miliónov eur. V Paríži však odohral sotva polovicu súťažných duelov, keď nútene pauzoval pre zranenia, či disciplinárne tresty. Napriek tomu je jeho štatistika pôsobivá - v 58 zápasoch strelil 51 gólov.citovala Messiho agentúra AFP.Barcelona poslala do Paríža niekoľko ponúk, no arabským majiteľom PSG sa málila finančná kompenzácia. Nepomohla ani Neymarova iniciatíva, keď vraj ponúkol dvadsať miliónov eur z vlastného vrecka. Prezident FCB Josep Maria Bartomeu fanúšikov uistil, že spravili všetko čo sa dalo, aby získali Brazílčana späť. Messi si však nie je istý, či to tak naozaj bolo.Zároveň však odmietol, že by využil svoj vplyv a tlačil na predstaviteľov klubu.Hoci bez Neymara, Messi verí, že tím má dostatočnú kvalitu na splnenie najvyšších ambícií.dodal 32-ročný Argentínčan, ktorý momentálne laboruje pre problémy s lýtkom.