UEFA pokutovala vedenie švajčiarskej ligy v kauze Sion

UEFA, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nyon 12. septembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala finančnou pokutou 50.000 eur vedenie švajčiarskej najvyššej súťaže za to, že v sezóne 2017/18 nesprávne umožnilo štart FC Sion v Európskej lige.Švajčiarska liga totiž chybne dala prvoligovému Sionu licenciu, čo nebolo v súlade s finančnou fair play UEFA. Podľa platných noriem každý klub, ktorý sa kvalifikuje do Ligy majstrov, resp. Európskej ligy potrebuje od národnej federácie, resp. vedenia národnej súťaže licenciu umožňujúcu štartovať v európskych súťažiach. Zväzy a súťaže by mali monitorovať dodržiavanie finančnej fair play, resp. klubové financie a administratívu, vrátane preskúmania, či sú všetky záväzky ako mzdy či sumy za prestupy vyrovnané v plnej miere. Pred dvoma sezónami Sion vstúpil do 3. predkola EL a okamžite vypadol s litovskou Suduvou, informovala agentúra AP.