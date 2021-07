Messi je takmer mesiac bez zmluvy, na tréningu FC Barcelona by sa však už mal objaviť

Argentínsky futbalista Lionel Messi je bez zmluvy už takmer mesiac a stále oficiálne neprišlo k podpisu nového kontraktu medzi argentínskym ofenzívnym klenotom a španielskym veľkoklubom FC Barcelona

Podľa španielskych médií by sa tak malo udiať v najbližších dňoch, keďže 34-ročný Messi sa po dovolenke v Miami a Dominikánskej republike už vrátil do metropoly Katalánska. Vzápätí však odcestoval na Ibizu, kde jeho najbližší a rodina Luisa Suáreza oddychujú medzi sezónami.

K A-tímu sa v príprave na novú sezónu nepridá Messi skôr, ako podpíše novú zmluvu. Podľa katalánskeho denníka Mundo Deportivo by sa tak mohlo stať v pondelok 2. augusta.

Doladenie detailov

Nezískal trofej

29.7.2021 (Webnoviny.sk) -V polovici júla mediálnym priestorom prebehli správy, že obe strany sa dohodli na podmienkach spolupráce dlhej päť rokov. Doladiť bolo potrebné len detaily spojené so ziskom licencie pre FC Barcelona v La Lige "Leo Messi podpíše na päť rokov,“ informoval denník Mundo Deportivo niekoľko dní po tom, ako reprezentácia Argentíny na čele s Messim ovládla juhoamerický futbalový šampionát Copa América.Zo skúseného futbalistu tým mala spadnúť ťarcha, ktorá ho ťažila počas celej kariéry. Až 10. júla 2021 totiž s Argentínou nezískal významnú trofej. A možno aj to urýchlilo rokovania o pokračovaní mimoriadne plodnej spolupráce.Messi je súčasťou FC Barcelona od septembra 2000, teda viac ako 20 rokov. Za ten čas bol strojcom mnohých úspechov FC Barcelona vrátane desiatich titulov v La Lige a štyroch v Lige majstrov.Súčasťou novej zmluvy údajne bude výkupná klauzula vo výške 350 miliónov eur. Argentínsky futbalista tiež vraj súhlasil so znížením platu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o viac ako polovicu.