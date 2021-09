Messi nepomôže futbalistom PSG v ďalšom ligovom zápase, z hry ho vyradilo zranenie

Prvý polčas mal skvelý

Čaká na premiérový gól

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalový útočník Lionel Messi nenastúpi vo farbách tímu Paríž Saint-Germain v stredajšom ligovom súboji na pôde Metz, z hry ho vyradilo zranenie ľavého kolena.Vedenie PSG o tom informovalo v utorok prostredníctvom tlačovej správy. Lekárske vyšetrenia u 34-ročného Argentínčana odhalili "známky pomliaždenia kosti" a jeho stav budú prehodnocovať v ďalších dňoch.Lionel Messi počas víkendu hral do 75. minúty duelu Ligue 1 proti Lyonu, v ktorom PSG triumfovali 2:1. Tréner Mauricio Pochettino po súboji vysvetlil, že jednu zo svojich hviezd striedal po tom, ako sa Messi na hracej ploche niekoľkokrát chytil za koleno. To nového muža v parížskom tíme pobúrilo."Som veľmi šťastný z jeho výkonu v tomto zápase, prvý polčas mal skvelý," poznamenal Pochettino a doplnil, že chápe Messiho hnev pri striedaní. "Všetci šampióni neradi opúšťajú ihrisko," dodal.Lionel Messi po prekvapujúcom prestupe z FC Barcelona do PSG stále čaká na premiérový presný zásah v novom tíme. Isté je, že v stredu v Metz sa tak nestane.PSG v úvodných šiestich ligových zápasoch novej sezóny ešte nestratil ani bod a pred druhým tímom Olympique Marseille má náskok piatich bodov, no prenasledovatelia Parížanov majú k dobru dohrávku proti Nice.