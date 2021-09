Futbalisti Interu inkasovali po možnom faule na Škriniara, predviedli obrat s Fiorentinou a sú na čele tabuľky (video)

Bol to faul?

Našli správny rytmus

Stratili troch hráčov

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Interu Miláno v 5. kole Serie A predviedli na trávniku Fiorentiny obrat z 0:1 na 3:1 a po stretnutí sa spokojný tréner Simone Inzaghi oháňal slovným spojením víťazná mentalita. Inter je v tabuľke späť na prvom mieste, hoci druhý Neapol a tretí AC Miláno majú zatiaľ o zápas menej.Favorizovaní hostia so slovenským obrancom Milanom Škriniarom v zostave prehrávali od 23. min 0:1, keď skóroval Ricardo Sottil po prihrávke Nicolása Gonzáleza. Gólu predchádzal neúspešný súboj Škriniara s Gonzálezom, ktorý mu potom ušiel po krídle a adresoval loptu pred bránku voľnému Sottilovi.Slovenský obranca gestikuloval smerom k rozhodcovi, že González ho fauloval, medzitým už padol gól. Šikovný Argentínčan to neskôr prehnal so slovnými reakciami smerom k hlavnému rozhodcovi a ten mu v 78. min ukázal dve žlté karty za sebou a po červenej musel predčasne dolu z ihriska.Vtedy už hostia viedli 2:1 po krížnej strele Mattea Darmiana a hlavičke Edina Džeka z 52. a 55. min. Na konečných 3:1 pre obhajcu titulu upravil v 87. min do odkrytej bránky Ivan Perišič.Niektoré talianske médiá označili za najlepšieho hráča Interu slovinského brankára Samira Handanoviča so známkou 7,5. Škriniarovi sa tentoraz ušla známka 6,5, rovnako ako väčšine jeho spoluhráčov. Slovenský stopér odohral celý zápas, v 18. min videl žltú kartu za faul na Gonzáleza."Škriniar hrá často proti nízkym šikovným krídelníkom a González mu narobil problémy. V druhom polčase však slovenský obranca prevzal kontrolu nad svojou časťou ihriska," napísal futbalový web sempreinter.com."V prvej polhodine zápasu sme hrali proti skvelej Fiorentine a urobili sme niekoľko technických chýb. Chcel by som si však detailnejšie pozrieť súboj Škriniara s Gonzálezom, či to nebol faul. V poslednej štvrťhodine prvého polčasu to už bolo lepšie a po zmene strán sme strelili tri góly a mohli sme aj viac. Našli sme správny rytmus. Hráči to za nepriaznivého stavu 'nezabalili', prišiel som do tímu s víťaznou mentalitou," pochvaľoval si Simone Inzaghi.Podľa trénera Interu sa jeho tímu podarilo rýchlo nahradiť tri veľké odchody v podobe kanoniera Romela Lukakua, krídelníka Achrafa Hakimi a stredopoliara Christiana Eriksena, ktorý po srdcovom kolapse z ME predbežne skončil s veľkým futbalom. Hráči talianskeho majstra strelili v úvodných piatich zápasoch Serie A 18 gólov, o ktoré sa podelilo 11 strelcov.Medzi nimi je aj dvojgólový Škriniar. Zrejme kvalitná tímová náhrada za 24-gólového strelca Lukakua. "Máme za sebou dobrý štart do sezóny, ale stále sa môžeme zlepšovať. Stratili sme troch kľúčových hráčov toto leto, ale zomkli sme sa a napredujeme," doplnil Inzaghi.