Messi odletel súkromným lietadlom do Paríža, s PSG podpíše zmluvu na dva roky

Sľubujú si triumf v Lige majstrov

V šatni ho čaká Neymar

Odchádza ako najlepší

10.8.2021 - Prestupová sága argentínskeho futbalistu Lionela Messiho do francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain sa chýli ku koncu.Jej hlavný aktér v utorok napoludnie súkromným lietadlom odletel z barcelonského letiska El Prat, aby dal definitívnu bodku za svojím vyše 20-ročným úspešným účinkovaním v drese FC Barcelona. K podpisu dvojročnej zmluvy s opciou na jeden rok má dôjsť ešte v utorok večer. Informovali o tom francúzsky denník L'Équipe aj agentúra AP."V utorok večer absolvuje lekársku prehliadku a potom podpíše zmluvu. V stredu by sa v Parku Princov mala uskutočniť očakávaná tlačová konferencia s novou posilou," uviedol L'Équipe na svojom webe. "Všetko je uzatvorené, obe strany sa dohodli. Zostáva už len dohodnuté spečatiť podpisom," potvrdili viaceré španielske médiá.Tridsaťštyriročný fenomén svetového futbalu by mal v novom pôsobisku zarábať 35 miliónov eur ročne. Katarskí majitelia francúzskeho veľkoklubu si od Messiho sľubujú najmä útok na celkový triumf v Lige majstrov, ktorý parížskemu multišampiónovi Ligue 1 zatiaľ stále uniká. Rovnako by radi po ročnej pauze opäť ovládli domácu najvyššiu súťaž, v ktorej zatiaľ naposledy nečakane triumfovali futbalisti Lille.V šatni na Messiho čaká jeho dávny kamarát z pôsobenia v FC Barcelona Brazílčan Neymar, ktorý je v kádri PSG od roku 2017. Na trénerskej lavičke už Argentínčana túžobne očakáva ďalšia spriaznená duša, krajan Mauricio Pochettino. "Mať v tíme Messiho je pre trénera česť a pocta, o ktorej som mohol donedávna iba snívať," podotkol Pochettino pred časom.Messi zďaleka nie je jediný kapitálny úlovok tohto leta pre ambicióznych Parížanov. Vedeniu klubu od Seiny sa už predtým podarilo dotiahnuť marockého reprezentačného obrancu Achrafa Hakimiho, talianskeho brankárskeho hrdinu z finále nedávnych majstrovstiev Európy Gianluigiho Donnarummu aj holandského stredopoliara Georginia Wijnalduma.Pomerne bizarne sa javí najmä nadchádzajúca spolupráca Messiho so Sergiom Ramosom, ktorý bol dlhé roky kapitán Realu Madrid, úhlavného rivala FC Barcelona v bojoch o španielske domáce ligové tituly a poháre.Lionel Messi odchádza z FC Barcelona stále ako najlepší futbalista na svete. K nespočetnému množstvu gólov a klubových trofejí pridal tento rok v lete aj prvý veľký triumf s reprezentáciou Argentíny. Ovládol s ňou juhoamerický šampionát Copa América.