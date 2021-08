Barcelona neurobila maximum pre udržanie Messiho, podľa kritika Llopisa mohla spraviť drastickejšie kroky

Pomôže to iba krátkodobo

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Lionel Messi nemusel odísť z FC Barcelona , ak by prezident Joan Laporta vyvinul väčšie úsilie na udržanie argentínskej superhviezdy. Myslí si to Jaume Llopis, bývalý člen predstavenstva katalánskeho veľkoklubu, ktorý rezignoval z Espai Barca práve preto, že Barcelona neudržala Messiho."Zostávalo 25 dní na rokovania a nie všetko, čo sa mohlo urobiť, sa aj urobilo. Myslím si, že chýbala skutočná vôľa rokovať s Messim o jeho pokračovaní," uviedol Llopis v televíznom programe Que t'hi jugues, cituje ho web denníka Marca.Llopis neuznáva hlavný argument vedenia FCB, že odchodom dlhoročného argentínskeho lídra sa odľahčí napätý rozpočet klubu, resp. jeho mzdové položky. Laportov kritik tvrdí, že krátkodobo to síce pomôže, ale v klube zostane aj tak priveľa hráčov, manažérov a zamestnancov, ktorým sa nesiahlo na ich platy."Siahlo sa na hráča, ktorý by bol aj naďalej obrovský prínos pre klub, ale iné výplatné pásky nebudú odľahčené. Mohlo sa pristúpiť k viacerým drastickejším krokom, ale to sa nestalo," dodal Llopis.Bývalý člen Espai Barca pred pár mesiacmi rovnako kritizoval zapojenie sa Kataláncov do megalomanského projektu Európskej Superligy, ktorý bol po mohutnej kritike verejnosti vrátane UEFA odsunutý na neskoršie obdobie."Projekt to je na prvý pohľad skvelý, ale neistý. Neviem, čo všetko si môžem predstaviť za slovným spojením srdečná dohoda s Realom Madrid a jej prezidentom. Faktom je, že v čase, keď fanúšikovia aj hráči FC Barcelona plačú za odchodom svojho dlhoročného kapitána, sa Laporta nechal vyfotiť, ako pojedá morské špeciality s prezidentom Realu Florentinom Pérezom . Raz darmo, musíte sa starať o svoj imidž," s dávkou sarkazmu skonštatoval Llopis.Podľa pondelkových informácií niektorých španielskych médiá vedenie FC Barcelona urobilo ešte jeden pokus, aby si udržalo Lionela Messiho. Mundo Deportivo s odvolaním sa na program La Porteria uvádza, že generálny riaditeľ Ferran Reverter s futbalistom rokoval a predložil mu novú ponuku, aby v zostal v klube, ktorý ťahal za úspechmi vyše 20 rokov.V utorok ráno sa však redakcia Mundo Deportivo skontaktovala s osobou blízkou prezidentovi Laportovi a tá kategoricky odmietla, že sa tak stalo. "Nie je to pravda, o takejto ponuke nič nevieme," vyhlásil nemenovaný vysokopostavený funkcionár FC Barcelona na webe denníka Mundo Deportivo.Možný odchod Messiho z FC Barcelona bol na spadnutie už vlani. Trecie plochy sa však medzičasom urovnali a všetko nasvedčovalo tomu, že argentínsky klenot zostane v Katalánsku. S klubom sa dohodol na novej zmluve, súhlasil aj s výrazným znížením platu. Napokon však ani to nestačilo. Pred pár dňami vedenie FC Barcelona na svojom webe zverejnilo správu o Messiho odchode. Jeho kroky zrejme povedú do parížskeho veľkoklubu Saint-Germain.