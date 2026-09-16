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16. septembra 2026
Messi pozná termín rozlúčky s reprezentáciou. Kedy a proti komu absolvuje posledný tanec?
Legenda argentínskeho futbalu Lionel Messi absolvuje svoj posledný zápas za národný tím 6. októbra v Buenos Aires. Lionel Messi nechýba v nominácii trénera Lionela Scaloniho na prípravný zápas proti ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Legenda argentínskeho futbalu Lionel Messi absolvuje svoj posledný zápas za národný tím 6. októbra v Buenos Aires.
Lionel Messi nechýba v nominácii trénera Lionela Scaloniho na prípravný zápas proti Beninu, ktorý sa uskutoční 6. októbra v Budenos Aires a poslúži ako jeho rozlúčka s národným tímom po nedávnom oznámení konca reprezentačnej kariéry.
Tridsaťdeväťročný hráč ohlásil v auguste svoj odchod z národného tímu po takmer 20 rokoch, počas ktorých získal zlato na MS 2022 a triumfy na turnajoch Copa América v rokoch 2021 a 2024.
"Rozhodli sme sa pozvať najlepšieho hráča sveta, symbol národného tímu, nášho kapitána Lionela Andrésa Messiho, aby mal rozlúčku, akú si skutočne zaslúži 6. októbra tu na území Argentíny," uviedol prezident Argentínskej futbalovej asociácie Claudio Tapia.
Zápas proti Beninu sa uskutoční na štadióne Estadio Monumental klubu River Plate v Buenos Aires, ktorý pojme 85-tisíc divákov. Tapia pozval aj všetkých hráčov argentínskeho tímu, ktorí získali titul na MS 2022, aby sa pripojili k Messimu na tento "nezabudnuteľný" večer.
Argentína následne absolvuje sériu troch prípravných zápasov, keď 30. septembra v Córdobe nastúpi proti Bolívii, bude to jej prvý zápas od prehry vo finále MS 2026 so Španielskom. Neskôr 3. októbra privíta Burkinu Faso v Buenos Aires.
V zápase proti Beninu by mal Messi odohrať svoje 208. a zároveň posledné stretnutie za národný tím. Je najlepším strelcom Argentíny v histórii so 125 gólmi. Po nedávnom úmrtí svojho otca Jorgeho vyjadril „vážne pochybnosti“ o pokračovaní vo futbalovej kariére.
"Bolo to rozhodnutie, ktoré bolelo a stále bolí hlboko v mojej duši, ale chápem, že je správny čas,“ povedal Messi pri oznamovaní ukončenia reprezentačnej kariéry. Jeho kontrakt s klubom Inter Miami z Major League Soccer platí do konca sezóny 2028.
Minulý mesiac Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nariadila Argentíne, aby v nasledujúcom domácom zápase otvorila len 50 percent hľadiska, dôvodom bolo porušenie disciplinárneho kódexu počas demonštrácií nešportového charakteru. Po víťazstve Argentíny 2:1 nad Anglickom v semifinále MS 2026 totiž niekoľko hráčov držalo transparent s textom: "Falklandy sú argentínske".
Prípravné zápasy by mali byť tiež započítané do trestov za incidenty po finále MS proti Španielsku. Stredopoliar Leandro Paredes dostal zákaz činnosti na 10 zápasov, obranca Nahuel Molina na sedem a Thiago Almada na jeden duel.
Zdroj: SITA.sk - Messi pozná termín rozlúčky s reprezentáciou. Kedy a proti komu absolvuje posledný tanec? © SITA Všetky práva vyhradené.
Lionel Messi nechýba v nominácii trénera Lionela Scaloniho na prípravný zápas proti Beninu, ktorý sa uskutoční 6. októbra v Budenos Aires a poslúži ako jeho rozlúčka s národným tímom po nedávnom oznámení konca reprezentačnej kariéry.
Tridsaťdeväťročný hráč ohlásil v auguste svoj odchod z národného tímu po takmer 20 rokoch, počas ktorých získal zlato na MS 2022 a triumfy na turnajoch Copa América v rokoch 2021 a 2024.
"Rozhodli sme sa pozvať najlepšieho hráča sveta, symbol národného tímu, nášho kapitána Lionela Andrésa Messiho, aby mal rozlúčku, akú si skutočne zaslúži 6. októbra tu na území Argentíny," uviedol prezident Argentínskej futbalovej asociácie Claudio Tapia.
Zápas proti Beninu sa uskutoční na štadióne Estadio Monumental klubu River Plate v Buenos Aires, ktorý pojme 85-tisíc divákov. Tapia pozval aj všetkých hráčov argentínskeho tímu, ktorí získali titul na MS 2022, aby sa pripojili k Messimu na tento "nezabudnuteľný" večer.
Argentína následne absolvuje sériu troch prípravných zápasov, keď 30. septembra v Córdobe nastúpi proti Bolívii, bude to jej prvý zápas od prehry vo finále MS 2026 so Španielskom. Neskôr 3. októbra privíta Burkinu Faso v Buenos Aires.
V zápase proti Beninu by mal Messi odohrať svoje 208. a zároveň posledné stretnutie za národný tím. Je najlepším strelcom Argentíny v histórii so 125 gólmi. Po nedávnom úmrtí svojho otca Jorgeho vyjadril „vážne pochybnosti“ o pokračovaní vo futbalovej kariére.
"Bolo to rozhodnutie, ktoré bolelo a stále bolí hlboko v mojej duši, ale chápem, že je správny čas,“ povedal Messi pri oznamovaní ukončenia reprezentačnej kariéry. Jeho kontrakt s klubom Inter Miami z Major League Soccer platí do konca sezóny 2028.
Minulý mesiac Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nariadila Argentíne, aby v nasledujúcom domácom zápase otvorila len 50 percent hľadiska, dôvodom bolo porušenie disciplinárneho kódexu počas demonštrácií nešportového charakteru. Po víťazstve Argentíny 2:1 nad Anglickom v semifinále MS 2026 totiž niekoľko hráčov držalo transparent s textom: "Falklandy sú argentínske".
Prípravné zápasy by mali byť tiež započítané do trestov za incidenty po finále MS proti Španielsku. Stredopoliar Leandro Paredes dostal zákaz činnosti na 10 zápasov, obranca Nahuel Molina na sedem a Thiago Almada na jeden duel.
Zdroj: SITA.sk - Messi pozná termín rozlúčky s reprezentáciou. Kedy a proti komu absolvuje posledný tanec? © SITA Všetky práva vyhradené.
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