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 24hod.sk    Šport

16. septembra 2026

Pogačar sa pomaly zotavuje a plánuje návrat v roku 2027. Čaká ho aj jedna veľmi výrazná životná zmena


Tagy: Vuelta

Slovenský cyklista Tadej Pogačar pokračuje v rehabilitácii po vážnom páde. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po zranení postupne vracia k tréningu. Dvadsaťsedemročná cyklistická hviezda a ...



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pogyurska 676x451 16.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Tadej Pogačar pokračuje v rehabilitácii po vážnom páde.


Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po zranení postupne vracia k tréningu. Dvadsaťsedemročná cyklistická hviezda a päťnásobný víťaz Tour de France, si pri páde na Vuelte a España zlomil kľúčnu kosť a poškodil krk. Po pauze však už začal trénovať na stacionárnom bicykli a cieľom je úplné zotavenie pred prípravou na nasledujúcu sezónu.

Pogačar utrpel viacnásobné zranenia pred približne dvoma týždňami a kvôli nim nebude obhajovať titul majstra sveta na blížiacom sa svetovom šampionáte v Kanade. Napriek tomu zverejnil vo svojom profile na sociálnych sieťach video, ktorým potvrdil, že jeho liečba prebieha podľa plánu a postupne sa pripravuje na nasledujúci súťažný ročník.

https://www.instagram.com/p/DdUPHFCIpkb


"Nie je to úplne tak, ako sme plánovali stráviť september," napísal Slovinec.

Pred pádom počas ôsmej etapy Vuelty mal v pláne usilovať sa o tretí titul majstra sveta v cestnej cyklistike v Montreale a následne v októbri obhajovať rekordný šiesty titul na pretekoch Okolo Lombardska.

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"Je príjemné byť späť na bicykli. Momentálne to beriem krok po kroku a pomaly sa pripravujem na ďalšiu sezónu," dodal jazdec tímu UAE Emirates. A počas nej sa stane otcom, keďže s partnerkou Urškou informovali, že čakajú bábätko.


Zdroj: SITA.sk - Pogačar sa pomaly zotavuje a plánuje návrat v roku 2027. Čaká ho aj jedna veľmi výrazná životná zmena © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vuelta
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