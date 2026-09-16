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16. septembra 2026
Pogačar sa pomaly zotavuje a plánuje návrat v roku 2027. Čaká ho aj jedna veľmi výrazná životná zmena
Tagy: Vuelta
Slovenský cyklista Tadej Pogačar pokračuje v rehabilitácii po vážnom páde. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po zranení postupne vracia k tréningu. Dvadsaťsedemročná cyklistická hviezda a ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Tadej Pogačar pokračuje v rehabilitácii po vážnom páde.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po zranení postupne vracia k tréningu. Dvadsaťsedemročná cyklistická hviezda a päťnásobný víťaz Tour de France, si pri páde na Vuelte a España zlomil kľúčnu kosť a poškodil krk. Po pauze však už začal trénovať na stacionárnom bicykli a cieľom je úplné zotavenie pred prípravou na nasledujúcu sezónu.
Pogačar utrpel viacnásobné zranenia pred približne dvoma týždňami a kvôli nim nebude obhajovať titul majstra sveta na blížiacom sa svetovom šampionáte v Kanade. Napriek tomu zverejnil vo svojom profile na sociálnych sieťach video, ktorým potvrdil, že jeho liečba prebieha podľa plánu a postupne sa pripravuje na nasledujúci súťažný ročník.
"Nie je to úplne tak, ako sme plánovali stráviť september," napísal Slovinec.
Pred pádom počas ôsmej etapy Vuelty mal v pláne usilovať sa o tretí titul majstra sveta v cestnej cyklistike v Montreale a následne v októbri obhajovať rekordný šiesty titul na pretekoch Okolo Lombardska.
"Je príjemné byť späť na bicykli. Momentálne to beriem krok po kroku a pomaly sa pripravujem na ďalšiu sezónu," dodal jazdec tímu UAE Emirates. A počas nej sa stane otcom, keďže s partnerkou Urškou informovali, že čakajú bábätko.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar sa pomaly zotavuje a plánuje návrat v roku 2027. Čaká ho aj jedna veľmi výrazná životná zmena © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po zranení postupne vracia k tréningu. Dvadsaťsedemročná cyklistická hviezda a päťnásobný víťaz Tour de France, si pri páde na Vuelte a España zlomil kľúčnu kosť a poškodil krk. Po pauze však už začal trénovať na stacionárnom bicykli a cieľom je úplné zotavenie pred prípravou na nasledujúcu sezónu.
Pogačar utrpel viacnásobné zranenia pred približne dvoma týždňami a kvôli nim nebude obhajovať titul majstra sveta na blížiacom sa svetovom šampionáte v Kanade. Napriek tomu zverejnil vo svojom profile na sociálnych sieťach video, ktorým potvrdil, že jeho liečba prebieha podľa plánu a postupne sa pripravuje na nasledujúci súťažný ročník.
"Nie je to úplne tak, ako sme plánovali stráviť september," napísal Slovinec.
Pred pádom počas ôsmej etapy Vuelty mal v pláne usilovať sa o tretí titul majstra sveta v cestnej cyklistike v Montreale a následne v októbri obhajovať rekordný šiesty titul na pretekoch Okolo Lombardska.
"Je príjemné byť späť na bicykli. Momentálne to beriem krok po kroku a pomaly sa pripravujem na ďalšiu sezónu," dodal jazdec tímu UAE Emirates. A počas nej sa stane otcom, keďže s partnerkou Urškou informovali, že čakajú bábätko.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar sa pomaly zotavuje a plánuje návrat v roku 2027. Čaká ho aj jedna veľmi výrazná životná zmena © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vuelta
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