Messi prvýkrát neskóroval za Inter Miami, tím však aj napriek tomu doviedol do ďalšieho finále (foto)

24.8.2023 (SITA.sk) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi vo ôsmom zápase v drese amerického klubu Inter Miami zo zámorskej MLS prvýkrát neskóroval, no pomohol tímu k finálovej účasti v ďalšej súťaži. V stredajšom semifinále US Open Cupu si pripísal dve gólové prihrávky a premenil svoj pokus v penaltovom rozstrele, Inter zvíťazil nad lídrom MLS FC Cincinnati 5:4 na pokutové kopy. V riadnom hracom čase aj po predĺžení bol stav duelu nerozhodný 3:3.Sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty strelil 10 gólov v prvých siedmich zápasoch za Inter Miami a doviedol floridský tím k celkovému prvenstvu v pohárovej súťaži tímov MLS a mexickej Ligy MX. Finále súťaže US Open Cup je na programe 27. septembra v Miami, Inter v ňom privíta Houston Dynamo. Premiéru v MLS absolvuje 36-ročný úradujúci majster sveta v sobotu proti New Yorku Red Bulls."Je líder na ihrisku a ukazuje to už dlho aj v národnom tíme. Našťastie, hráči ho nasledujú bez ohľadu na okolnosti. Potvrdil, že je skôr tvorca hry ako zakončovateľ. Náročné prihrávky vyzerajú v jeho podaní jednoducho," vyzdvihol Messiho tréner Interu Miami Gerardo Martino "V dôležitých chvíľach sa prezentuje rozhodujúcou prihrávkou, preto je rozdielový hráč," povedal o kapitánovi argentínskej reprezentácie kouč Cincinnati Pat Noonan.Lionel Messi po skončení uplynulej sezóny opustil francúzsky klub Paríž Saint-Germain a podpísal s Interom Miami zmluvu na dva a pol roka s priemerným platom 50 až 60 miliónov dolárov ročne. Okrem neho prišli do klubu, ktorého spolumajiteľom je bývalý anglický futbalista David Beckham , aj obranca Jordi Alba, stredopoliar Segio Busquets a tréner Martino. Kormidelník s prezývkou "Tata" v minulosti viedol Messiho, Busquetsa i Albu v FC Barcelona