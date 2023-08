Spartak Trnava nevyužil v prvom zápase play-off s SC Dnipro-1 presilovku. Hráči sa zľakli, tvrdí tréner Gašparík (video+foto)

Spartak nestihol zužitkovať prevahu

Prvý polčas bol nesúrodý







Spartak Trnava vypadol vlani v 3. predkole EKL s iným poľským družstvom Raków Čenstochová, v roku 2021 stroskotal na izraelskom Maccabi Tel Aviv. V minulosti sa naposledy predstavil na jeseň v skupinovej časti niektorého z pohárov v ročníku 2018/2019, v Európskej lige vtedy získal sedem bodov.





V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





24.8.2023 (SITA.sk) - Futbalisti FC Spartak Trnava nevyužili v stredajšom úvodnom zápase play-off o účasť v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 proti ukrajinskému tímu SC Dnipro-1 domáce prostredie ani dlhú početnú výhodu."Andeli" uhrali na Štadióne Antona Malatinského remízu 1:1, a tak sa o postupujúcom rozhodne v budúcotýždňovej odvete v Košiciach (štvrtok 31. augusta o 20.00 h).Trnavčania hrali už od piatej minúty presilovku po vylúčení hosťujúceho Eduarda Sarapyja, no v prvom polčase ju nezužitkovali. V 55. minúte otvoril skóre Ghančan Kelvin Ofori, ale domáci tím viedol iba 12 minút predtým, ako Oleksander Pichaľonok vyrovnal stav na 1:1 z pokutového kopu. V 89. minúte prišlo Dnipro aj o Igora Koguta po druhej žltej karte, Spartak však nestihol zužitkovať krátku prevahu o dvoch hráčov.Trénera Spartaka mrzia nevyužité šance a zbytočný inkasovaný gól. "Po prvej červenej karte sa hráči akoby zľakli, že môžeme vyhrať. Prvý polčas bol nesúrodý. Vedel som, že druhý bude iný, chcel som hrať na dvoch útočníkov. Napokon sme dali gól a následne sme mali kontrolovať zápas, ale dali sme súperovi obrovský darček v podobe pokazenej prihrávky a penalty. Namiesto toho, aby sme duel kontrolovali a skúsili pridať druhý či tretí gól. Je to pohárový zápas play-off a treba byť efektívny, čo sme neboli. Všetko je otvorené do odvety, súper ukázal kvalitu aj v desiatich. Som sklamaný. Takúto šancu dostanete možno raz za kariéru, ale urobíme všetko pre postup," uviedol Michal Gašparík ml. podľa klubového webu.