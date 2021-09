Messi sa stal najlepším strelcom juhoamerickej histórie, hetrikom prekonal legendárneho Pelého (video)

Tešil sa hlavne z fanúšikov

Veľmi dlhé čakanie

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Aj futbalový rok 2021 je v znamení Lionela Messiho , aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá. S FC Barcelona sa po 20 rokoch rozlúčil ziskom Španielskeho kráľovského pohára, v júli ako kapitán Argentíny zdvihol nad hlavu pohár určený pre víťaza Copa América a aktuálne sa stal aj najlepším strelcom juhoamerickej futbalovej histórie. So 79 gólmi prekonal o dva zásahy brazílskeho kráľa futbalu Pelého.Argentína vo štvrtkovom súboji kvalifikácie MS 2022 rozdielom triedy zdolala Bolíviu a všetky tri góly boli dielom 34-ročného fenomenálneho útočníka. Na Monumental Stadium v Buenos Aires mu tlieskalo 20-tisíc divákov.Prvýkrát skóroval v 14. min, keď polovysokou strelou ľavačkou spoza šestnástky prekonal bolívijského brankára Carlosa Lampeho. V 64. min sa presadil po sérii štyroch prihrávok s Lautarom Martínezom, ktorými dokonale zaskočili obranu hostí a po elegantnej kľučke vo vnútri šestnástky zvýšil na 2:0 pre favorita. Hetrik skompletizoval v 88. min.Vtedy dorazil ľavačkou zblízka do siete odrazenú loptu od Lampeho. Pre porovnanie Messi potreboval na 79 gólov 153 zápasov v drese Argentíny, Pelému stačilo na 77 gólov 92 reprezentačných duelov.Messi sa po zápase viac ako zo streleckého rekordu tešil z toho, že po 20 mesiacoch mohli byť fanúšikovia prítomní na reprezentačnom futbalovom zápase v Argentíne a mohol im naživo ukázať trofej pre víťaza majstrovstiev Južnej Ameriky."Dlho som o som sníval a dočkal som sa. Bolo to veľmi dlhé čakanie, preto si to nesmierne vážim. Teraz pohár oslavujem s fanúšikmi aj svojimi najbližšími, prišla moja mama, bratia aj ďalší ľudia. Všetci sme si veľa toho vytrpeli a teraz konečne oslavujeme. Som šťastný," skonštatoval Messi.Pred dvoma mesiacmi Argentína zdolala vo finále Copa América 2021 Brazíliu 1:0 a Messi sa na desiaty pokus dočkal vytúženého triumfu v drese "Albicelestes". Dovtedy nezískal s tímom Argentíny žiadnu medzinárodnú reprezentačnú trofej s výnimkou zlatej medaily na OH 2008 v Pekingu, ktorá sa však neráta do seniorského futbalu."Leo" mal podiel na deviatich z dvanástich gólov Argentíny na Copa América 2021. Výsledkom jeho snahy aj celého tímu pod vedením Lionela Scaloniho bol prvý triumf na juhoamerickom šampionáte po 28 rokoch a celkovo historicky pätnásty.