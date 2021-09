US Open zakončí divoké finále tínedžeriek. Absolútnou senzáciou je Raducanová, fandí jej britský premiér (video)

Magické spojenie s divákmi

Raducanová bez tajbrejku

Hrá ako svetová jednotka

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Oba semifinálové zápasy dvojhry žien na tenisovom US Open v New Yorku priniesli prvotriedne prekvapenie. O záverečný grandslamový titul sezóny si v sobotu zahrajú dve tínedžerky - Kanaďanka Leylah Fernandezová a Britka Emma Raducanová.Devätnásťročná Fernandezová v trojsetovom boji vyradila svetovú dvojku Bielorusku Arinu Sobolenkovú 7:6 (3), 4:6, 6:4 a ešte o rok mladšia Raducanová si hladko poradila s Grékyňou Mariou Sakkariovou 6:1, 6:4. Tínedžerské finále sa na US Open zopakuje po 22 rokoch. V sezóne 1999 vtedy ešte nie 18-ročná Serena Williamsová zdolala o rok staršiu Švajčiarku Martinu Hingisovú 6:3, 7:6 (4).Fernandezová môže vo finále nadviazať na krajanku Biancu Andrescovú, ktorá senzačne dokráčala až k titulu na US Open pred dvoma rokmi. V deň finálového triumfu nad Serenou Williamsovou mala 19 rokov a 83 dní. Fernandezová bude mať v čase finále 19 rokov a 5 dní."Zdá sa mi, že bdiem a zároveň snívam. Dostala som sa do stavu, keď mám pocit, že nič nie je nemožné, a všetko sa dá zvládnuť. Moja hra momentálne nepozná limity a najkrajšia zo všetkého je súhra s divákmi. Čokoľvek urobím na kurte, ocenia to úžasným spôsobom. Nadviazali sme magické spojenie," skonštatovala Fernandezová v emocionálnom opojení.Zatiaľ čo Fernandezová je na 73. mieste rebríčka WTA a s grandslamovou úrovňou tenisu už má aspoň dvojročné skúsenosti, Raducanová je absolútna senzácia. Úspešná kvalifikantka vyhrala vo Flushing Meadows už deväť zápasov a všetky bez straty setu. Dokonca nehrala ani jeden tajbrejk. A na "grandslame" si predtým zahrala len tento rok vo Wimbledone.V rebríčku WTA je rodáčka z kanadského Toronta, ktorá má mamu Číňanku a otca Rumuna, až na 150. mieste. Dostať sa z kvalifikácie až do rozhodujúceho súboja o titul na grandslamovom turnaji sa jej podarilo ako prvej v histórii tenisu. "Je to šialené a nepochopiteľné. Naozaj nechápem," komentovala Raducanová."Je neuveriteľné sledovať, čo stvára na tejto vrcholnej scéne ako 18-ročná. Je tak mentálne odolná a úderovo vyspelá, ako keby mala o desať rokov viac. A to treba vziať do úvahy, že takto fenomenálne hrá už dva týždne od začiatku kvalifikácie. Je úžasný zážitok pozerať sa na jej tenis," uviedol niekdajší skvelý britský tenista Tim Henman na adresu Raducanovej na webe BBC."Hrá ako grandslamová šampiónka, či svetová jednotka. Som ohromený jej výkonmi," pridal chválu niekdajší finalista US Open Greg Rusedski a doplnil: "Zdobia ju pokoj a rozvaha aj v tých najvypätejších momentoch. Vo svojom prvom grandslamovom semifinále si počínala bez nervovo, ako keby hrala prvé kolo na menšom turnaji."Britský premiér Boris Johnson venoval Raducanovej príspevok na sociálnej sieti. "Pred US Open som vás poriadne nepoznal, ale teraz vás už pozná asi každý vo Veľkej Británii. Celá krajina vám bude fandiť vo finále," napísal britský premiér.