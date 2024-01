Messi sa stal ôsmykrát najlepším hráčom roka podľa FIFA, hlasovanie bolo však mimoriadne vyrovnané

Triumf argentínskej hrajúcej legendy

16.1.2024 (SITA.sk) - Argentínčan Lionel Messi sa stal ôsmykrátpodľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). V hlasovaní zástupcov médií, trénerov a kapitánov reprezentácií, ako aj futbalových fanúšikov za rok 2023 zvíťazil pred Nórom Erlingom Haalandom a Francúzom Kylianom Mbappém. Samotné hlasovanie bolo mimoriadne vyrovnané, veď po globálnom hlasovaní mali Messi s Haalandom zhodne 48 hlasov. O triumfe argentínskej hrajúcej legendy rozhodlo viac prvých miest a päťbodových ziskov na jednotlivých hlasovacích lístkov. V tejto konfrontácii mal majster svata z roku 2022 navrch v pomere 107:64.V ankete sa nemalo brať do úvahy víťazstvo Messiho na svetovom šampionáte v Katare, keďže to sa zrodilo pred 13 mesiacmi. Aj preto bol pred vyhlásením výsledkov v pozícii favorita Erling Haaland z Manchestru City. Tridsaťšesťročný Messi pôsobil v prvej polovici roka v Paríži St. Germain, s ktorým získal francúzsky titul. V lete zamieril do klubu Inter Miami, kde sa okrem popularizácie futbalu v Severnej Amerike podieľal aj na zisku Leagues Cupu.Zisk piatich trofejí s Manchestrom City pomohol Brazílčanovi Edersonovi Moraesovi k triumfu v kategórii brankárov. Druhý skončil v hlasovaní Thibaut Courtois z Realu Madrid a tretí Yassine Bounou, ktorý si obliekal v roku 2023 dresy klubov FC Sevilla a Al-Hilal.Najlepším trénerom roka sa podľa očakávaní stal Pep Guardiola . Kormidelník anglického majstra Manchestru City triumfoval pred dvomi talianskymi stratégmi - Simonem Inzaghim z Inter Miláno a Lucianom Spallettim z Neapola.Medzi ženami sa z prvenstva tešila španielska futbalistka Aitana Bonmatíová, ktorá na ostatnom svetovom šampionáte žien získala zlato. Honor najlepšia brankárka pripadol Mary Earpsovej z Manchestru United.