Zomrel motocyklový pretekár Carles Falcón, osudnou sa mu stala havária na Rely Dakar

16.1.2024 (SITA.sk) - Španielsky motocyklový pretekár Carles Falcón zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pred týždňom pri nehode na Rely Dakar. Úmrtie 45-ročného Falcóna v pondelok potvrdil jeho tím TwinTrail Racing Team.Na Instagrame uviedol, že neurologické poškodenie spôsobené zástavou srdca, ktorú Falcón utrpel pri havárii v Saudskej Arábii, bolo „nezvratné“.Falcóna, ktorý sa na Rely Dakar predstavil po druhý raz, previezli z miesta havárie 7. januára vrtuľníkom do nemocnice. Neskôr bol transportovaný do zdravotníckeho zariadenia v Španielsku a nachádzal sa v kritickom stave.„Lekársky tím potvrdil, že neurologické poškodenie spôsobené zástavou srdca a dýchania v čase nehody je nezvratné. Opustil nás,“ informoval tím TwinTrail vo vyhlásení.„Carles bol usmiaty človek, vždy aktívny, ktorý si vášnivo užíval všetko, čo robil, najmä motorky. Nechal nás robiť niečo, čo bolo jeho snom, zvládnuť Dakar. Bavilo ho to, na motorke bol šťastný. Musíme si ho pamätať za jeho úsmev a za šťastie, ktoré v každom vyvolal,“ dodal tím TwinTrail.