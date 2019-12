Messi šiestykrát držiteľom Zlatej lopty magazínu France Footbal

Na snímke argentínsky útočník Lionel Messi s rodinou pózuje fotografom počas príchodu na vyhlásenie ankety Zlatá lopta France Football v Paríži 2. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 2. decembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi z FC Barcelona získal rekordný šiestykrát Zlatú loptu magazínu France Football. V 64. ročníku hlasovania zdolal ďalších finalistov Cristiana Ronalda, Virgila van Dijka a Sadia Maneho.Tridsaťdvaročný Messi nadviazal na pondelňajšom galavečere v parížskom divadle Chatelet na triumfy z rokov 2009, 2010, 2011, 2012 a 2015 a osamostatnil sa na čele historického poradia od Ronalda. Od predchádzajúceho úspechu obsadil dvakrát druhé miesto za Portugalcom, vlani sa nezmestil do najlepšej trojice po prvý raz od roku 2006.Obhajca prvenstva Luka Modrič z Chorvátska, ktorý prerušil dekádu víťazstiev Messiho alebo Ronalda, absentoval v tridsaťčlennej nominácii. Jej polovicu tvorili futbalisti z najvyššej anglickej súťaže vrátane Van Dijka, ktorý sa nestal prvým obrancom s touto trofejou za trinásť rokov. FC Liverpool mal v najlepšej desiatke štyroch hráčov.Barcelonský útočník získal v tomto roku druhé prestížne ocenenie, v septembri vyhral anketu Hráč roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Za najlepšieho hráča podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) vyhlásili Van Dijka.Holandský stopér Matthijs de Ligt, ktorý v lete prestúpil z Ajaxu Amsterdam do Juventusu Turín, získal cenu Raymonda Kopu pre najlepšieho futbalistu do 21 rokov. Prevzal si ju od Kyliana Mbappeho, francúzsky útočník sa vlani stal jej premiérovým držiteľom. Prvýkrát odovzdali cenu Leva Jašina pre najlepšieho brankára, vyslúžil si ju Brazílčan Alisson Becker z FC Liverpool. Medzi ženami triumfovala Američanka Megan Rapinoeová.