NHL: St. Louis zdolalo Chicago, Allen sa vyrovnal Halákovi

NHL - výsledky:



Buffalo - New Jersey 7:1,

New York Rangers 1:4,

Detroit - New York Islanders 1:4,

Chicago - St. Louis 0:4,

Anaheim - Los Angeles 4:2

New York 3. decembra (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v noci na utorok v NHL na ľade Chicaga Blackhawks 4:0. Úradujúci šampióni triumfovali štvrtýkrát za sebou a sú na čele Západnej konferencie, celkovo na druhom mieste v profilige.Hlavným hrdinom hostí bol brankár Jake Allen, ktorý si pripísal 38 zákrokov a prvé čisté konto v tejto sezóne. V drese Blues ich má na konte dvadsať a v kubovej histórii je už na druhej priečke spoločne so Slovákom Jaroslavom Halákom.Detroit prehral desiatykrát v sérii, keď podľahol v New Yorku Islanders 1:4. "Červené krídla" sa z víťazstva netešili od 13. novembra a sú so 17 bodmi poslední nielen vo Východnej konferencii, ale aj v celej NHL.