Messi už podľa Crespa mohol byť preč z Barcelony, nesmel by ho však zastupovať otec

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý argentínsky futbalový útočník Hernán Crespo je presvedčený, že Lionel Messi sa mohol vyhnúť treniciam so španielskym zamestnávateľom FC Barcelona , ak by ho nezastupoval vlastný otec. Najlepší hráč histórie "blaugranas" pred niekoľkými dňami prejavil túžbu okamžite odísť z Camp Nou.Po rokovaniach medzi prezidentom Josepom Maríom Bartomeuom a otcom hráča Jorgem Messim však napokon dodrží súčasný kontrakt do konca aktuálnej sezóny 2020/2021."Aj tu platí, pri všetkej úcte k Jorgemu Messimu, že za určitých okolností potrebujete mať pri sebe profesionála. Agent pri rokovaniach nebude brať do úvahy rodinné problémy a ďalšie záležitosti. Takéto situácie si vyžadujú profesionála," povedal Crespo pre televíznu stanicu TyC Sports.Messi v nedávnom rozhovore pre web goal.com priznal, že túžil nájsť šťastie a nové kariérne výzvy mimo Katalánska, no keďže s klubom, ktorý mu dal všetko, sa nechce "ťahať po súdoch", rozhodol sa zotrvať v Barcelone. "Na tom, že som chcel odísť, nebolo nič zlé. Potreboval som to, potreboval to klub a bolo by to dobré pre všetkých. Prezident vždy hovoril, že na konci sezóny sa môžem rozhodnúť, či chcem ísť alebo ostať, no napokon vôbec nedodržal slovo," povedal 6-násobný najlepší svetový futbalista.