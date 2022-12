Messi vo štvrťfinále vyrovnal argentínsky rekord Batistutu, Van Gaal definitívne končí ako tréner Holandska

Messi si zaspomínal na Maradonu

Nervozita a negatívny rekord

Záverečný zápas van Gaala

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi môže stále snívať o zisku svojho prvého titulu majstra sveta, v piatkovom štvrťfinálovom zápase proti Holandsku (2:2 po predĺžení, 4:3 na p.k.) premenil pokutový kop v riadnom hracom čase aj v rozstrele a pomohol "Albicelestes" postúpiť do semifinále "mundialu" v Katare proti Chorvátom.Útočník Paríža Saint-Germain v 73. minúte zvýšil stav na 2:0 svojím 10. gólom na MS, čím vyrovnal národný rekord Gabriela Batistutu."Museli sme si to vytrpieť, ale dokázali sme postúpiť," skonštatoval Messi, ktorý si spomenul na zosnulú futbalovú legendu z Argentíny Diega Maradonu : "Sleduje nás z neba a tlačí nás vpred. Dúfam, že to tak zostane až do konca turnaja," dodal 7-násobný najlepší futbalista sveta, ktorý má na konte 94 gólov v 169 reprezentačných dueloch.Dvojnásobní majstri sveta Argentínčania si zahrajú v semifinále MS len druhýkrát od roku 1990, na šampionáte v Brazílii 2014 sa dostali až do finále a podľahli v ňom Nemcom.Španielsky hlavný rozhodca Antonio Mateu Lahoz rozdal v nervóznom stretnutí až 17 žltých kariet, čo je negatívny rekord MS. Holandský obranca Denzel Dumfries dostal dve a v závere duelu bol vylúčený.Argentínsky tréner Lionel Scaloni zhodnotil zápas ako "škaredý" a kritický bol aj k arbitrovi: "Nemyslím si, že pískal podľa najvyšších štandardov. Veľa nám uškodil." Scaloni nemôže v semifinále počítať s obrancami Marcusom Acuňom a Gonzalom Montielom, ktorí sa "vykartovali".Holanďania nevrátili Argentínčanom prehru zo semifinále MS 2014 v Brazílii, v ktorom tiež rozhodoval rozstrel. V piatok sa dokázali vrátiť do zápasu, v 73. minúte po Messiho penalte prehrávali 0:2, ale Wout Weghorst dvoma gólmi v 83. minúte v nadstavenom čase poslal duel do predĺženia. "Oranjes" však musia čakať dlhšie na svoj premiérový titul majstrov sveta, doposiaľ boli trikrát druhí a raz tretí.Holandský tréner Louis van Gaal prišiel o sériu 19 zápasov bez prehry na lavičke tímu, na ktorú sa vrátil v septembri 2021."Hráči dali do toho všetko a som na nich neuveriteľne hrdý. Robili všetko, čo mohli, aby sa vyhli vyradeniu. Odkedy sme sem prišli, sústredili sme sa na penalty. Mysleli sme si, že rozstrel zvládneme," priznal 71-ročný kouč, ktorého tretie obdobie ako kormidelníka Holandska je definitívne posledné: "Toto bol môj záverečný zápas. Odchádzam s pozitívnymi dojmami."