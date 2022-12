BITKA RIVALOV: Francúzi zdolali Anglicko 2:1 a postúpili do semifinále

Futbalisti Francúzska skompletizovali semifinálovú štvoricu MS v Katare. V sobotňajšom štvrťfinále zvíťazili obhajcovia titulu nad Anglickom 2:1. Víťazný gól strelil v 78. minúte Olivier Giroud.



Anglický kapitán Harry Kane v 54. minúte vyrovnal z pokutového kopu na 1:1, no v 84. minúte nepremenil penaltu. V súboji o finále nastúpia Francúzi v stredu 14. decembra od 20.00 SEČ proti Maroku, ktoré v semifinále senzačne vyradilo Portugalsko (1:0). Prvú semifinálovú dvojicu vytvorili hráči Argentíny a Chorvátska.

štvrťfinále:





Anglicko - Francúzsko 1:2 (0:1)



Góly: 54. Kane (11 m) - 17. Tschouameni, 78. Giroud. Rozhodovali: Sampaio - Boschilia, Pires (všetci Braz.), ŽK: Maguire - Griezmann, Dembele, Hernandez, 68.895 divákov.



Anglicko: Pickford - Walker, Stones (90.+8 Grealish), Maguire, Shaw - Rice - Bellingham, Henderson (79. Mount) - Saka (79. Sterling), Kane, Foden (85. Rashford)



Francúzsko: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Dembele (79. Coman), Griezmann, Mbappe - Giroud

V úvode zápasu boli aktívnejší Francúzi, ktorí sa častejšie dostávali k ofenzívnym akciám. V 11. minúte Dembele odcentroval na Girouda, ktorý sa uvoľnil, ale zvnútra šestnástky hlavičkoval iba do pripraveného brankára Pickforda. O šesť minút už Francúzi viedli. Angličan Saka prišiel o loptu, Francúzi rozvinuli útočnú akciu, v ktorej Tschouameni prízemnou strelou z 20 metrov k pravej žrdi prekvapil Pickforda - 0:1. V 25. minúte Upamecano fauloval Kanea a Angličania sa dožadovali penalty, VAR však ukázal, že k zákroku došlo tesne pred šestnástkou. Ofenzívne aktívny Kane sa krátko na to dostal k strele spoza pokutového územia, ale Lloris pohotovo zareagoval. Angličania boli do konca prvého polčasu aktívnejší, ale výraznejšiu gólovú príležitosť si nevypracovali. Francúzi pohrozili v 39. minúte po netradične rozohranom priamom kope, Angličania však závar v šestnástke zvládli.

Angličania pokračovali v aktivite aj po zmene strán, Bellingham ešte strelou z väčšej vzdialenosti neuspel. V 52. minúte Tschouameni podrazil Saku a nasledovala penalta. Tú s prehľadom premenil Kane, keď strelou k ľavej žrdi prekonal klubového spoluhráča Llorisa - 1:1. Anglický kapitán strelil 53. reprezentačný gól, čím sa vyrovnal Wayneovi Rooneymu. Rabiot v okamžitom protiútoku ešte nevrátil Francúzom náskok a gól nepriniesli ani pokusy Kanea a Maguirea. V 77. minúte mohol skórovať Giroud, keď mu po Rabiotovom centri Dembele priťukol loptu, ale jeho strelu Pickford vyrazil. Všetko si však vynahradil už o pár sekúnd, keď Francúzi ostali po odvrátenom rohovom kope pri lopte, Griezmann odcentroval z ľavej strany a hlavičkujúceho Girouda neustrážil Maguire - 2:1. Angličania sa v 82. minúte dostali k druhému pokutovému kopu, keď VAR potvrdil faul Thea Hernandeza na Mounta. Opäť sa k nej postavil Kane, no štvrtýkrát v reprezentácii nepremenil penaltu, keď poslal loptu nad bránku. Až v 89. minúte svojho piateho zápasu na šampionáte dostali Angličania prvú žltú kartu, ktorú videl Maguire. Poslednú šancu vyrovnať mal v závere nadstaveného času Rashford, ale priamy kop spred šestnástky nasmeroval tesne nad bránku.