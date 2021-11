Messi získal rekordnú siedmu Zlatú loptu, zdolal Lewandowského aj Jorginha

Messi šampiónom Copa América

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Argentínčan Lionel Messi po siedmy raz v kariére získal Zlatú loptu určenú pre najlepšieho svetového futbalistu a vylepšil vlastný rekord v prestížnej ankete magazínu France Football. Druhý skončil Poliak Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov a tretí Talian Jorginho z FC Chelsea.Päťnásobný víťaz ankety Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorý tento rok prestúpil z Juventusu Turín do Manchestru United, skončil na šiestom mieste. Držiteľa prestížnej trofeje vyhlásili na galavečere v Théatre du Chatelet v Paríži po ročnej prestávke. Vlani sa Zlatá lopta neudelila pre pandémiu koronavírusu.Dlhoročný fenomén svetového futbalu Messi v roku 2021 uskutočnil dlho očakávaný prestup z FC Barcelona do tímu Paríž Saint-Germain, ale ešte predtým na rozlúčku s Kataláncami vybojoval národný pohár. Najmä sa však v lete stal s Argentínou juhoamerického šampiónom Copa América , čím konečne prerušil čiernu sériu štyroch prehratých finále na reprezentačných vrcholoch.Tridsaťštyriročný rodák z Rosaria v roku 2021 až do tejto chvíle nastrieľal 41 gólov a pridal 17 asistencií v 56 súťažných zápasoch. Messi získal predtým Zlatú loptu v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 a 2019."Som veľmi šťastný. Už som ani neveril, že ešte niekedy budem stáť na tomto pódiu a bojovať o ďalšie trofeje. Kľúčom k môjmu triumfu bolo víťazstvo na Copa América. Chcem sa poďakovať všetkým svojim spoluhráčom v FC Barcelona aj reprezentačnom tíme Argentíny. Verím, že ešte niekoľko rokov vrcholového futbalu mám pred sebou," uviedol Lionel Messi.Messi vyhral hlasovanie odborníkov z celého sveta so 613 bodmi, druhý Lewandowski ich získal 580 a tretí Jorginho 460. Útočník Bayernu Mníchov Lewandowski bol aj v roku 2021 mašinou na góly, ale na rozdiel od Messiho nevyhral medzinárodnú trofej a Poliakom nepomohol k postupu zo základnej skupiny na majstrovstvách Európy.So 41 gólmi však prekonal dlhoročný rekord Gerda Müllera v počte presných zásahov v jednom bundesligovom ročníku. "Je pre mňa česť, že som mohol byť súperom Roberta Lewandowského. Každý by zrejme povedal, že trofej si za minulý rok zaslúži práve on," uviedol Messi.Pôvodne jeden z favoritov na zisk Zlatej lopty Jorginho bol v roku 2021 jediný, kto získal dva najprestížnejšie futbalové trofeje v Európe. S tímom Chelsea sa stal víťazom Ligy majstrov a s reprezentáciou Talianska majstrom Európy.Okrem hlavnej mužskej kategórie vyhlásili v Paríži aj ďalších držiteľov Zlatej lopty. Najlepšou futbalistkou roka sa stala španielska útočníčka Alexia Putellasová z FC Barcelona. Trofej Raymonda Kopu pre najlepšieho svetového hráča do 21 rokov získal Španiel Pedri rovnako z FC Barcelona.Držiteľom ceny Leva Jašina pre najlepšieho brankára je Talian Gianluigi Donnarumma z Paríž Saint-Germain, ktorý výrazne pomohol Talianom k zisku titulu majstra Európy."Premohli ma emócie, je to pre mňa výnimočný moment. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým mojim spoluhráčkam najmä z Barcelony, lebo toto je podľa mňa náš kolektívny úspech," uviedla 27-ročná Putellasová.