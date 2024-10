Messih strelil svoj prvý hetrik v zámorskej MLS a prispel k rekordnému bodovému zisku Interu Miami (video)

Dvadsať gólov strelil aj Suárez

Rekord základnej časti MLS

20.10.2024 (SITA.sk) - Lionel Messi neprestáva udivovať futbalový svet. Po nedávnom hetriku do bránky Bolívie v drese Argentíny sa tentoraz fenomenálny Juhoameričan blysol tromi gólmi na klubovej úrovni.Dosiahol ich v rozpätí 11 minút do siete tímu New England Revolution v americkej MLS. Messi výrazne prispel k triumfu Interu Miami v poslednom kole základnej časti MLS 6:2.Na ihrisko prišiel až v 58. min, ale rozbehol sa parádne. Už v tej istej minúte sa podieľal na góle 19-ročného mladíka Benjamina Cremaschiho na 3:2 a potom od 78. do 89. min dosiahol svoj prvý hetrik v najvyššej severoamerickej futbalovej súťaži.Celkovo si počas sezóny 37-ročný Argentínčan vystrieľal druhé miesto v tabuľke strelcov s 20 zásahmi, o tri viac ich zaznamenal Belgičan Christian Benteke z DC United.Dvadsať gólov si pripísal aj Messiho uruguajský spoluhráč Luis Suárez , s ktorým kedysi tvorili údernú ofenzívnu dvojicu aj v FC Barcelona.Aj zásluhou tohto dua pokročilých tridsiatnikov sa Miami teší z prekonania rekordu v počte bodov v základnej časti MLS (74). Doterajší rekordér bol práve tím New England z roku 2021 so 73 bodmi.Navyše Inter Miami s bilanciou víťazstiev, remíz a prehier 22-4-8 ukončil základnú časť sezóny so 76,5-percentnou úspešnosťou zápasov, čo je ďalší rekord MLS.Nad 75% víťazstiev v jednej sezóne sa v minulosti dostali iba DC United (24-8), LA Galaxy (24-8), LAFC (21-4-9) a New England (22-5-7)."Je to o hráčoch a ich kvalite. Naši hráči sú tí, ktorí urobili túto sezónu úspešnou," povedal spolumajiteľ Interu Miami David Beckham "Prežili sme aj ťažké časy, ale prehrýzli sme sa cez všetky problémy a teraz máme dôvod na oslavy. Budú však trvať iba krátko, už zajtra sa začneme pripravovať na play-off, lebo sme ešte neskončili.," dodal bývalý kapitán anglickej reprezentácie. "Máme najlepších hráčov aj fanúšikov. Táto noc je naša," zdupľoval Jorge Mas, primárny majiteľ Interu Miami.Už najbližší piatok odštartuje tím z Floridy svoju cestu v play-off. Prvým súperom víťaza základnej časti bude v osemfinále CF Montreal alebo Atlanta United. "Budeme pripravení," hlási Beckham.