Slafkovský dvakrát asistoval, jeho Montreal Canadiens však podľahli tímu New York Islanders po nájazdoch (video)

Slafkovský svoj nájazd nepremenil

Canadiens majú aspoň bod

20.10.2024 (SITA.sk) - Najprv drobná neistota, či vôbec nastúpi, ale nakoniec bol z toho dvojbodový zápas.Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa dvoma asistenciami podieľal na troch góloch Montrealu v sobotnom zápase NHL na ľade New York Islanders , ale Canadiens napokon prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch.Je to už štvrtá prehra Montrealu zo šiestich duelov v tejto sezóne.Slafkovský odohral 15 minút a 57 sekúnd, počas ktorých zaznamenal dve asistencie, plusový bod, strelu na bránku, dva bloky a štyri bodyčeky. Pritom deň predtým musel 20-ročný Košičan predčasne opustiť tréning a naznačoval bolesti v ramene.Slafkovský asistoval pri presilovkovom góle Cola Caufielda na konci prvej tretiny na 1:2 a neskôr prihral rovnakému hráčovi aj na gól na 3:3, ktorý v čase 57:50 min posunul duel do predĺženia.To o výsledku nerozhodlo, a tak prišli na rad samostatné nájazdy a v nich až deväť sérií. Slovenský krídelník svoj pokus v ôsmej sérii nepremenil, a tak o 2 bodoch pre Islanders vzápätí rozhodol obranca Noah Dobson."Myslím si, že sme odohrali energický zápas u súpera. Už v prvej tretine sme hrali dobre, hoci sme v nej dvakrát inkasovali. Strelený gól na jej konci sme si zaslúžili, rovnako ako aj neskoršie vyrovnanie. Dobre sme bránili a nakoniec máme aspoň bod," vyhlásil tréner Montrealu Martin St. Louis podľa webu NHL.Slafkovský sa v šiestom zápase sezóny dostal na 6 bodov (1+5) a je druhý najproduktívnejší hráč svojho tímu po 7-bodovom Caufieldovi.Celkovo odohral už 88 zápasov bez prerušenia po tom, čo pre zranenie kolena z januára 2023 sa predčasne skončila jeho nováčikovská sezóna.