Messiho vraj nahnevali mediálne správy o jeho neistej budúcnosti v PSG

Argentínskeho futbalistu Lionela Messiho údajne nahnevali niektoré medializované správy v súvislosti s jeho neistou budúcnosťou v Paríži St. Germain. Podľa periodika Le Parisien sa 35-ročný útočník voči špekuláciám ohradil.





Niektoré francúzske médiá informovali, že Argentínčan by mohol zostať v PSG, len ak bude súhlasiť so znížením platu, ďalšie zasa písali o tom, že z klubu plánuje odísť. "Je veľmi zvláštne, že kolujú takéto správy. Nebudeme hrať tieto hry. Tento druh falošných správ neprospieva Leovi, ani jeho vzťahu s klubom," citovali v stredu noviny Capital slová nemenovaného zdroja, ktorý je údajne blízky futbalistovi.Messiho zmluva v PSG vyprší po tejto sezóne. Z FC Barcelona sa do francúzskej metropoly presťahoval v lete pred dvoma rokmi. V Paríži sa však veľkých úspechov nedočkal. Nedávny koniec v Lige majstrov v osemfinále s Bayernom Mníchov postavil Messiho do centra kritiky najmä medzi fanúšikmi PSG, ktorí argentínskeho majstra sveta po druhej domácej prehre za sebou vypískali. Nielen preto sa veľa špekuluje o možnom návrate Juhoameričana do Barcelony. V hre je vraj aj lukratívna ponuka zo Saudskej Arábie a obrovský záujem zo strany zámorskej Major League Soccer.