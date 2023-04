Trnava zdolala Trenčín 3:0 a postúpila do finále Slovnaft Cupu

Futbalisti FC Spartak Trnava sa stali prvým finalistom Slovnaft Cupu. V stredajšom odvetnom zápase semifinále zdolali AS Trenčín 3:0 a v súčte oboch zápasov triumfovali jednoznačne 5:1.



Zápas mal jasný pohárový nádych, v prvom polčase sa hralo opatrne, prevažne medzi šestnástkami a bez väčších šancí. Obhajca trofeje však bol v stretnutí efektívny. V 44. minúte si na center Daniela z pravej strany nabehol do šestnástky Procházka a prudkým zakončením otvoril skóre. Druhý presný zásah pridali červeno-čierni v 67. minúte, keď po centri Azeveda z päťky hlavou skóroval Bukata. Trnavský postup spečatil v 89. minúte Azevedo, ktorý zaštrikoval v šestnástke a rutinérsky zvýšil na 3:0.



Finále sa sa hrá v pondelok 1. mája o 15.00 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, súperom Spartaka bude jeden z dvojice Slovan Bratislava – Skalica.

Odveta semifinále Slovnaft Cup-u:



FC Spartak Trnava – AS Trenčín 3:0 (1:0)



Góly: 44. Procházka, 67. Bukata, 89. Azevedo, ŽK: Bainovič, rozhodovali: Smolák – Hancko, Hrmo, 2099 divákov



Spartak: Vantruba – Koštrna, Štetina, Kóša (62. Twardzik), Čurma – Savvidis (71. Oseni) – Azevedo, Procházka, Štefánik (46. Bukata), Daniel (85. Iván) – Taiwo (46. Ristovski)



Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský (46. Šebeň) – Oladoye (46. Hollý) – Azango (46. Emeka), Bainovič, Gajdoš (46. Dos Santos), Soares (76. Praženka) – Kupusovič



/prvý zápas 2:1, postupuje Spartak Trnava/

Hlasy o zápase:



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Snažili sme sa nadviazať na posledné ligové kolo so Slovanom, byť kompaktní, nehrali sme na krásu. Prvý polčas z pohľadu ofenzívny nebol z našej strany ideálny, nemali sme to s Trenčínom ľahké. Výsledok je jasný, ale absolútne sa nerodil ľahko. Trenčín mal hlavne v prvom polčase svoje situácie, ktoré keby lepšie vyriešil, mali by sme problémy. Sme šťastní, pretože nakoniec sme postup zvládli aj pekným výsledkom. Nakoniec sme sa na ihrisku uvoľnili, trochu nám posledný krok pred finále zväzoval nohy a bolo to cítiť v oboch semifinálových zápasoch. Teší ma, že sme tam druhý rok po sebe a splnili sme jeden z cieľov sezóny."



František Straka, tréner Trenčína: "Musím povedať, že Trnava vyhrala úplne zaslúžene, bola lepším a kompaktnejším tímom. Snažili sme sa prvý polčas držať súpera na uzde, nesmie sa však stať to, čo sme urobili pred prvým gólom, keď sa nám otvorila obrana a z druhej vlny sme inkasovali. Na druhej strane, máme úplne inú prioritu, pre mňa je dôležité, aby sme pre Trenčín udržali ligu. To je číslo jeden. Dnes sme išli s cieľom domácich čo najviac potrápiť. To sa nám celkom v prvom polčase darilo. My sme mali náznaky šancí, potom prišla gólová situácia a v druhom dejstve domáci ukázali kvalitu, akú majú a zaslúžene vyhrali."