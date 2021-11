Mestá a obce nesúhlasia s novelou zákona o štátnej správe, zo samospráv vytvára iba sponzora

Porušenie finančnej nezávislosti

Mimoriadne nebezpečná novela

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa obrátilo na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a generálneho prokurátora Maroša Žilinku v súvislosti s poslaneckou novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák v tlačovej správe pripomenul, že koncom minulého týždňa túto novelu odmietli.Podľa nich totiž zo samospráv vytvára bezmocného sponzora. V liste hlave štátu zdôvodňuje ZMOS svoju požiadavku na vrátenie novely do parlamentu využitím práva veta a zároveň iniciovanie preskúmania súladu uvedeného predpisu s Ústavou SR, a to podaním na Ústavný súd SR. S prosbou na podanie spornej novely na ústavný súd požiadalo aj Žilinku. ZMOS konštatovalo preukázateľný rozpor tak so základným zákonom štátu, ako aj so záväzkami vyplývajúcimi SR z Európskej charty miestnej samosprávy. Novela vníma ako porušenie finančnej nezávislosti samospráv, pričom „nabúrava“ princípy fiškálnej decentralizácie.„ZMOS opakovane upozorňoval na to, že takáto právna úprava zasiahne mestá a obce vo veľkom rozsahu a že takéto financovanie je porušením ústavného práva samospráv na finančnú nezávislosť. Otvorene sme poslancom parlamentu ponúkli spoluprácu a priestor na rokovanie,“ uviedol Kaliňák.Doplnil, že priestor nedostali a rovnako boli ignorované aj ich pripomienky. Zároveň poukázal, že novela bola parlamentom schválená v čase, keď ešte bolo možné uplatniť pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. ZMOS v liste informoval prezidentku SR aj generálneho prokurátora, že vzhľadom k preukázateľným výrazným negatívnym dopadom na rozpočty miest, obcí a samosprávnych krajov o svojom presvedčení, že poslanci Národnej rady SR boli predkladateľom novely uvedení do omylu.Minimálne zamlčaním negatívnych dopadov, porušením Ústavy, medzinárodných záväzkov, princípov fiškálnej decentralizácie, ale aj neinformovaním o uplatnených zásadných pripomienkach, ich nevyhodnotení, ako aj neukončení samotného medzirezortného pripomienkového konania. Podľa ZMOS práve tieto informačné deficity evidentne zavážili pri schvaľovaní tejto mimoriadnej nebezpečnej novely.Hovorca Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Dalibor Skladan reagoval, že vzhľadom na súčasné legislatívne štádium uvádzanej navrhovanej právnej úpravy je predčasné, aby GP SR zaujímala k predmetnej novele zákona stanovisko. „Prípadné využitie právomoci generálneho prokurátora SR vo vzťahu k Ústavnému súdu SR prichádza do úvahy až po nadobudnutí účinnosti právneho predpisu,“ vysvetlil.